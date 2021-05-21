АлтГУ пригласит лучших выпускников на ректорский приём

26 мая в рамках празднования 48-летия со дня основания Алтайского государственного университета опорный вуз края организует ректорский приём для выпускников школ — победителей и призёров межвузовских олимпиад школьников.

Фото: canva.com

В 2020/2021 учебном году на площадке АлтГУ было проведено 55 предметных межвузовских олимпиад школьников, входящих в Перечень министерства РФ, а также Всероссийская олимпиада школьников по шести предметам. Участниками олимпиад стали 4504 ученика. В заключительных этапах приняли участие школьники из Барнаула, Белокурихи, Бийска, Заринска, Новоалтайска, Рубцовска, Благовещенского, Краснощёковского, Локтевского, Павловского, Михайловского, Тальменского, Шипуновского, Немецкого национального районов, а также из Новосибирска, Кемерова, Томска и Москвы.

Победителями и призёрами олимпиад стали 184 человека, из них — 42 одиннадцатиклассника. Все они имеют особые права при поступлении в вузы: поступление без вступительных испытаний или 100 баллов по профильному предмету ЕГЭ при поступлении в вузы на профильные направления подготовки (при условии сдачи профильного ЕГЭ не ниже 75 баллов). Такие же права имеют выпускники школ, которые являлись победителями и призёрами олимпиад в 2017–2020 годах, так как результаты олимпиад считаются действительными в течение четырёх лет.

Между прочим, талантливые абитуриенты, в том числе и олимпиадники, получают ощутимую финансовую поддержку. Так, академическая стипендия для студентов 1 курса из числа победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников составила в 2020/2021 учебном году 35 тысяч рублей, а межвузовских олимпиад — 30 тысяч.