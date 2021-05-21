Визит дамы в голубом: в галерее «Турина гора» открылась новая выставка

Мистическая экспозиция «Нечто о Голубой даме» — о главной легенде родного города — представляет работы барнаульских художников, выполненные в разных видах и жанрах.

Фото: Татьяна Латышева

Куратор арт-галереи Екатерина Москвитина давно хотела сделать тематическую выставку, посвящённую Голубой даме. Планировалось, что она откроется в «Музейную ночь — 2020», однако пандемия внесла свои коррективы — и выставку открыли спустя год. Экспозиция станет главным украшением галереи в «Музейную ночь — 2021».

Легенда о Голубой даме — самая популярная среди городских легенд Барнаула. Суть её в том, что в здании, где ныне находится Барнаульская городская дума, жил начальник Колывано-Вознесенского горного округа. Овдовев, он женился на прелестной девушке. Как-то на балу жена генерала много танцевала с приезжим горным инженером. Не успела отгреметь бальная музыка, как генерал взял жену под руку и повел в подземелье своего дома, где приказал замуровать свою молодую супругу. С тех пор призрак Голубой дамы появляется на улицах города, и при этом она обязательно играет на музыкальном инструменте и поёт. У этой легенды есть разные варианты концовок: от драматической, в которой дама погибает в подземелье и превращается в мистическое существо, до романтической, описанной в повести патриарха алтайской литературы Марка Юдалевича. В его интерпретации юная Юленька избежала гибели в подземелье, соединилась со своим возлюбленным и родила ребёнка.

Фото: Татьяна Латышева

Время, в которое произошла эта история, относится к первой трети XIX века, когда Барнаул был городом инженерным, с концентрацией образованных и интеллигентных людей и крупнейшим сереброплавильным заводом. Время эпохи романтизма подразумевало такие истории, легенда переходила из столетия в столетие, и барнаульские художники внесли в неё свою лепту.

Полноценной выставки, посвящённой Голубой даме, в Барнауле не было ни разу. В музее истории литературы, искусства и культуры Алтая есть уголок, посвящённый Голубой даме, где представлены костюмы, домашняя утварь, портреты того времени, а главное его украшение — картина Алексея Дрилёва «Бал горных инженеров». Этюды к этой работе — карандашные и масляные изображения прекрасных романтических девушек — для выставки в «Туриной горе» предоставил сын художника, Илья Дрилёв. Его отец, создатель полотна Алексей Дрилёв, ушёл из жизни в 2019 году. Эти этюдные работы как связующая нить выставки: они изображают героинь того самого бала, после которого на юную Юленьку обрушились несчастья. Эти нежные барышни в красивых платьях напоминают пушкинскую Натали! Именно дамы в голубых платьях будут зазывать посетителей в музей истории литературы, искусства и культуры Алтая на Льва Толстого, 2 в «Музейную ночь»!

Экспозиция выставки «Нечто о Голубой даме» очень разнообразна. 15 авторов, среди которых как уже известные мастера, так и молодые художники, представили свои работы в разных жанрах, направлениях и техниках — от масляной живописи, акварели, пастели и карандашного рисунка, до графики, керамики и росписи по шёлку.

Каллиграфические свитки росписи по шёлку «Кружева эпохи» Елены Волковой, на которых в кружевной пене вписаны стихи поэтов-романтиков, занимают центральную стену экспозиции и обрамляют работы Дарьи Дёмкиной — «Полнолуние» и «Она». Образы этих Голубых дам можно трактовать по-разному — от трагического до романтического.

Часть работ, представленных на экспозиции, были у художников в запасниках, например романтическое полотно Николая Острицова «Мистический бал» или работы Валерия Октября, представляющие собой, если так можно сказать, потенциальные легенды Барнаула и новых Голубых дам.

Многие работы написаны специально к выставке. Так, у Ирины Леденёвой образ Голубой дамы изображён на фоне профиля своего мучителя. Работы Ольги Яуровой представляют собой современные городские пейзажи, в которые с помощью аппликации вписана Голубая дама. Маргарита Романовская предоставила цикл работ «Бал теней», в которых угадывается трагическая составляющая этой городской легенды.

У Евгении Югаткиной она то ли идёт царственно, то ли летит над городом, как булгаковская Маргарита, на фоне луны. Светлана Малыхина нарисовала Голубую даму в современных реалиях. Дама в маске парит над влюблёнными, которым не страшен никакой вирус, ведь у них есть она — ангел-хранитель их любви и оберег.

Художники Вера Санникова и Дарья Дёмкина присутствовали на открытии выставки. Вера Изотовна отметила, что, получив предложение участвовать в выставке, пережила очень приятные мгновения.

«Мы привыкли к своим любимым темам, цветам, а когда предлагают конкретную тему, ты создаёшь что-то новое, интересное, раскрываешь её для себя, понимаешь, что многое упускаешь. Зачем ты остановился на своих зимних сериях, когда столько всего интересного кругом! Спасибо Екатерине и «Туриной горе», что она нас собрала, встряхнула и растребушила!»

Ну и, конечно же, на выставке не обошлось без туриногорской керамики, рассказывающей о Барнауле. Панно «Барнаул — инженерный город» в виде символического окна в прошлое представляет разные уголки Барнаула в технике росписи по фаянсу. Прекрасные керамические куклы — барышни в романтических платьях — застенчиво выглядывают из ниш. Ведущий керамист народного промысла «Турина гора» Анжела Кононенко представила несколько сдержанных и изящных ваз с видами Барнаула, а Светлана Милантьева — огромную вазу «Легенда о Голубой даме». Напоминаем, что выставка «Нечто о Голубой даме» — участник «Музейной ночи — 2021». Гостей галереи в этот день ждёт очень интересная программа: от квеста, участники которого будут искать в округе части ключевого слова, а собравший его получит роскошный приз — ожерелье Голубой дамы из серебра и поделочных камней до мини-пилотных выставок Ольги Яуриловой, Ольги Староверовой и Ольги Срданович, представляющей технику живописи огнём. Также будет мини-экспозиция «Виват туриногорцы!», где вы увидите лучшие работы мастеров-керамистов, которые регулярно побеждают на главной выставке народных промыслов РФ «Ладья». В завершение «Музейной ночи» в «Туриной горе» гостей ждёт викторина, победители которой получат очень хорошие призы. Одним словом, Голубая дама ждёт вас, не упустите шанс увидеть экспозицию, посвящённую главной легенде Барнаула!