На этапе Кубка мира по гребле в Барнауле работает более 250 волонтеров

Проведение любых крупных соревнований невозможно без волонтеров. В Барнауле они задействованы во всех форматах работы.

Волонтер из Санкт-Петербурга Наталья Косарева. Фото: Ярослав Махначёв.

Как говорит руководитель волонтерского штаба этапа Кубка мира в Барнауле Ксения Синяговская, на гребном канале работает около 250 волонтеров, еще несколько человек задействовано в Барнауле.

– Фронт работы большой – это и функционал в деревне спортсменов, в административном здании, помощь СМИ, в контроле лодок, взаимодействие с делегациями, – рассказала Ксения.

Последнее направление – самое волонтероемкое, на нем задействовано 60 человек. К каждой команде гребцов представлен персональный волонтер. Первой к работе приступила волонтер Марина Климан. Она помогает сборной Эквадора, которая первой приехала в Барнаул.

У кого-то команда небольшая, например, в сборной Мозамбика, о которой мы писали, всего два человека. Зато работающему с африканской командой волонтеру нужно знать португальский язык.

– Изначально мы ориентировались на четыре иностранных языка – английский, французский, испанский, немецкий. Но потом оказалось, что нужен еще португальский и китайский. Найти таких волонтеров было не сложно, все-таки у нас работают добровольцы из 32 регионов страны, – говорит Ксения.

Одна из самых известных волонтеров – Наталья Косарева из Санкт-Петербурга. Ей 75 лет, что не мешает работать на крупнейших мировых соревнований – она была добровольцем на Олимпийских играх в Сочи и Рио-де-Жанейро, чемпионате мира по футболу в России, Универсиадах, Гран-При «Формулы-1» в Сочи и многих других турнирах.

Рабочий день волонтеров на этапе Кубка мира начинается в 6.30, заканчивается в 23.00. При этом работают все по графику – четыре часа, потом отдых. Ну а те, кто работает с командами, вообще в деле все 24 часа в сутки.

Всего на работу волонтерами на барнаульском этапе Кубка мира было подано более тысячи заявок.