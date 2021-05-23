Маленький мальчик выпал из окна четвёртого этажа в Алтайском крае

Он облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса.

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Инцидент произошёл 20 мая 2021 года в Рубцовске. В этот день 4-летний малыш залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал с четвёртого этажа. Ребёнка своевременно госпитализировали в медицинское учреждение и оказали необходимую врачебную помощь.

В СУ СКР по Алтайскому краю сообщили, что это первый случай в этом году.

Следственный комитет России обращает внимание, что для предупреждения таких несчастных случаев рекомендуется не ставить предметы мебели близко к окнам, чтобы ребёнок не смог залезть на подоконник. Рассчитывать на москитную сетку опрометчиво и легкомысленно! Она не может выдержать вес ребёнка: крепления сетки мгновенно ломаются и ребёнок, не успев среагировать, может упасть. Во избежание несчастных случаев необходимо устанавливать на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно. Взрослым необходимо при проветривании помещений находиться рядом со своими детьми.

Для взрослых, беспечно относящихся к своим детям, законодательством Российской Федерации установлена уголовная ответственность. Во всех случаях расследования обстоятельств гибели и травмирования детей следственными органами СК России устанавливаются причины и условия, ставшие причиной произошедшего.