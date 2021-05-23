Победитель розыгрыша «Вечернего Барнаула» билетов на греблю поделилась впечатлениями

19 мая на официальной странице «Вечернего Барнаула» в «Инстаграм» состоялся розыгрыш двух билетов на трибуны на Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле.

Фото: личный архив Екатерины Малозёмовой

Напомним, для участия в конкурсе нужно было подписаться на @barnaul.press и отметить минимум двух своих друзей. Счастливчика выбирали рандомным путём.

Победителем стала жительница Барнаула Екатерина Малозёмова.

Екатерина поделилась с нами своими впечатлениями от победы и Кубка мира.

— Хочу выразить благодарность сотрудникам «Вечернего Барнаула», ведь если бы не они, то маловероятно, что я попала бы на спортивное мероприятие мирового масштаба. На Кубке было очень интересно, никогда такого не видела. Организация самого мероприятия отличная, всё чётко, чисто. Везде волонтёры, готовые ответить на любые вопросы. Желаю нашим спортсменам побед, а всем барнаульцам и гостям города мира и добра! — поделилась впечатлениями Екатерина Малозёмова.