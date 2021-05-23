Жительница Алтайского края «подарила» мошенникам почти 4 млн рублей

Она на протяжении десяти дней перечисляла крупные суммы, доверившись незнакомцам, которые звонили ей с различных абонентских номеров, как стационарных, начинающихся с кода 495, так и с мобильных, представляясь сотрудниками банков и следователями.

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За весь период 51-летняя жительница Камня-на-Оби перечислила неизвестным лицам 3 707 000 рублей, осуществив в общей сложности 150 переводов.

Всё началось со звонка мужчины, который представился сотрудником банка и поинтересовался, не осуществляла ли женщина в ближайшее время перевод с банковской карты. Далее незнакомец сообщил, что мошенники пытались похитить с её счета деньги, в связи с чем банк передаёт эти сведения в следственные органы. Позже женщине стали звонить якобы следователи, которые подтвердили, что нужно следовать указаниям работников банка.

В ходе дальнейших многочисленных телефонных разговоров женщину убедили снять сбережения и перевести их на счета, которые злоумышленники именовали резервными ячейками.

Вначале женщина перевела 200 тысяч рублей на 12 абонентских номеров, далее, продолжая выполнять рекомендации незнакомцев, оформила кредит на сумму более 550 тысяч рублей, 470 из которых она перевела на 32 номера телефона, потом 100 тысяч рублей — на шесть мобильных номеров. Через три дня при очередном разговоре с мошенниками женщина сняла со своих банковских счетов 1 030 000 рублей, которые тут же перечислила на 35 номеров сотовой связи. В дальнейшем неизвестные пообещали направить менеджера для оформления документов по созданию новых счетов, на которые будут возвращены все переведенные ею денежные средства.

Женщина продолжала верить. Через день всё повторилось. Ей снова позвонили лжебанкиры и попросили перевести деньги ещё с трёх счетов, что она и сделала, на этот раз перечислив более 1 340 000 тысяч рублей ещё на 45 мобильных телефонов.

На следующий день женщина подала заявки на оформление кредитов в двух банках. Один в этот же день одобрил сумму в 300 тысяч рублей. Деньги она сразу перевела на десять номеров телефонов. Через два дня женщина поехала во второй банк, где оформила кредит на сумму более 250 тысяч рублей и сразу же перевела их ещё на девять номеров.

Осуществив на протяжении десяти дней ряд многочисленных манипуляций с финансами, жительница Камня-на-Оби поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере».

Сотрудники полиции проводят активные оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, которые обманным путём завладели деньгами женщины, пользуясь её доверчивостью.

Сотрудники полиции ещё раз напоминают жителям края:

Ни при каких обстоятельствах нельзя совершать банковские операции, если вам позвонили неизвестные, предложили перечислить финансы на другие счета под предлогом их «сохранения и безопасности» и при этом дают определённый алгоритм действий.

Абоненты чаще всего представляются сотрудниками правоохранительных органов, сотрудниками банковской сферы.

При поступлении таких звонков необходимо позвонить в полицию, проконсультироваться в банке или посоветоваться с родственниками.

Если у вас пожилые родители, близкие люди, престарелые соседи — предупредите их об этом.

Вашими накоплениями, банковскими счетами, персональными данными по телефону могут интересоваться только мошенники!