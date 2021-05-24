Историю одного шедевра покажут в виртуальном зале Алтайской филармонии

В краевой филармонии в рамках цикла «Виртуальный концертный зал» будет показана программа «История одного шедевра» (12+), которая состоялась 20 марта 2021 в концертном зале имени П. И. Чайковского.

Фото: peoples.ru

«История одного шедевра» — это цикл программ известного теле- и радиоведущего, музыкального критика Артёма Варгафтика. На этот раз его экскурс в историю музыки посвящён произведениям Сергея Рахманинова. В программе прозвучат фрагменты из первой оперы композитора «Алеко», а также финал симфонии № 1 и концерт № 2 для фортепиано с оркестром. Эти сочинения прозвучат в исполнении Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова, партия фортепиано — Алексей Мельников, дирижёр — Александр Земцов.

Программа будет показана 25 мая в 15:00 на первом этаже филармонии (ул. Ползунова, 35). Вход свободный.