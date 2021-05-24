Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила горожан с присвоением Барнаулу звания «Город трудовой доблести»

Она направила правительственную телеграмму на имя главы города Вячеслава Франка, в которой поздравила жителей города с присвоением Барнаулу звания «Город трудовой доблести».

«Уважаемый Вячеслав Генрихович! Поздравляю Вас и жителей города Барнаула с присвоением почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый героизм и самоотверженность. Желаю всем мира, добра и процветания»



Напомним, 20 мая 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 12 городам России звания «Город трудовой доблести».

Это почётное звание было учреждено главой государства в марте 2020 года и присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Почётное звание первыми получили города Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль.

Между тем по количеству проголосовавших Барнаул опередил некоторых победителей. Более 190 тысяч человек поддержали предложение о присвоении Барнаулу звания «Город трудовой доблести».