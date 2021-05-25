Безопасность, прозрачность, удобство: эксперты из Алтайского края обозначили, что даст создание в РФ представительств иностранных IT-компаний

Эксперты от Алтайского края — наша землячка, специалист по информационной безопасности и член Общественной палаты РФ Мария Бутина, гендиректор компании «Софтекс» Дмитрий Дорофеев и директор интернет-агентства «Альянс+» Виталий Лажинцев — прокомментировали инициативу об обязательном создании в России филиалов иностранных IT-компаний. Напомним: накануне в Госдуму РФ был внесён законопроект, который обяжет владельцев крупных иностранных интернет-ресурсов открывать официальные представительства в нашей стране. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на одного из авторов инициативы, главу комитета по информполитике Александра Хинштейна.

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Законопроектом предусмотрено, что владельцы информресурсов с суточной аудиторией более 500 тыс. российских пользователей для работы в РФ должны будут создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юрлица. Также они должны будут в полном объёме представлять интересы головных компаний и быть основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними в России.

Эксперты от IT-отрасли Алтайского края видят в этом гораздо больше плюсов, чем может показаться на первый взгляд. В частности, по словам Дмитрия Дорофеева, такие меры позволят упростить взаимодействие между сторонами, в том числе и в работе Роскомнадзора. Кроме того, регистрация на территории РФ — это налоги в Российский бюджет, то есть бизнес зарубежных организаций в России станет прозрачнее.

«Мы будем понимать, что мы покупаем, как мы это покупаем, как мы это используем. И, наверное, с точки зрения легальности тоже будет намного понятнее, как будет происходить процесс. Часто у разных разработчиков IT-компаний бывают разные схемы лицензирования, не всегда понятные пользователю. Если компания находится за рубежом и представительства нет, не всегда есть возможность донести эти моменты до пользователя. Соответственно, часто этим могут пользоваться злоумышленники», — поясняет Дорофеев.

Виталий Лажинцев считает, что с зарубежными компаниями в случае принятия законопроекта будет проще работать, так как валютные сделки при сотрудничестве с иностранными партнёрами проводить невероятно сложно.

«К примеру, если иностранный контрагент хочет расторгнуть договор и отзывает деньги, ты попадаешь на штраф… Это очень рискованно. Если компания начинает заниматься внешнеэкономической деятельностью, то нужны менеджеры, эксперты, контракты — сложность возрастает в разы. Если они (представительства иностранных компаний) будут в РФ — будет легче работать», — пояснил Лажинцев.

По словам автора автобиографичного бестселлера «Тюремный дневник» о заключении в тюрьме США Марии Бутиной, создание представительств иностранных компаний в РФ поможет защитить россиян и в первую очередь детей от вредоносного контента. Пока же в этом вопросе воздействовать на иностранцев, находящихся в тысячах километрах от РФ, сложно.

«Как может компания, получающая прибыль за свою работу на территории чужого государства, не иметь зарегистрированного в этой стране юрлица?.. К сожалению, некоторые IT-компании отказывались выполнять требования Роскомнадзора о защите наших детей, когда речь шла об удалении материалов, призывающих к суициду… Если бы было с кого спросить, то реакция была бы быстрее», — уверена Мария Бутина.

Главное, в чём сходятся эксперты: иностранные компании, имея официальные представительства в РФ, будут подчиняться российским законам. При необходимости урегулировать вопросы с ними можно будет в российских судах. Правда, есть опасения, что возникнут сложности с использованием качественных иностранных инновационных решений, стартапов именно от небольших компаний — они могут не дойти до РФ. Впрочем, и российскому малому бизнесу не просто работать на экспорт, отмечает Виталий Лажинцев.