Приёмка загородных оздоровительных лагерей началась в Барнауле

До 11 июня межведомственная комиссия будет проверять пожарную сигнализацию, пищеблоки, медпункты, спальные корпуса, игровые комнаты и территории лагерей. Это необходимо, чтобы все учреждения детского отдыха могли начать работу в 2021 году.

Известно, что в лагерях согласно требованиям санитарного законодательства имеются дозаторы и средства индивидуальной защиты для сотрудников, в каждом корпусе лагерей установили дезинфицирующие средства для рук. На информационных стендах есть памятки по соблюдению правил дорожного движения, антитеррористической безопасности, а также безопасности на водных объектах.

Для проведения капитального ремонта лагерей и укрепления материально-технической базы в городском бюджете предусмотрено 3,4 млн рублей. На эти средства отремонтируют кровли административного корпуса и медицинского пункта в лагере «Дружных», сделают капитальный ремонт кровли столовой в «Спутнике-2», «Соснячке». Также планируется провести ремонт корпусов № 3 в «Медвежонке», «Маяке», ремонт пола в корпусах № 1, 2 и капитальный ремонт кочегарки в лагере «Звёздный». Уже приобретено постельное белье, оборудование: дизель-генератор в лагерь «Медвежонок», проектор и ноутбук в «Дружных».

Всего к открытию планируются семь муниципальных лагерей: «Соснячок», «Дружных», «Медвежонок», «Спутник- 2», «Маяк», «Парус» и «Звёздный». Продолжительность смен в них будет составлять 14 дней.

Планируется, что в муниципальных загородных лагерях центра «Каникулы» в этом году отдохнут около 4 тысяч детей, пишет пресс-служба мэрии.