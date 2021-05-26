Что осталось за кулисами барнаульского этапа Кубка мира

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, триумфально прошедший в Барнауле, прогремел на весь мир, трансляцию можно было посмотреть в 120 странах. Зрители увидели красивую картину, невероятный накал борьбы. А что осталось за кадром?

Фото: Ярослав Махначёв.

От снега до дождя

О погоде обычно говорят, когда больше не о чем. А на этапе Кубка мира вроде бы и хотелось поговорить о многом, да всё сводилось к погоде. Если осенью 2018-го, когда у нас проходил Кубок чемпионов, она осчастливила участников сентябрьским теплом, то нынче гребцы ощутили всю прелесть мая в Сибири. Было всё — от заморозков и непредсказуемого ветра до жары и смывающего всех ливня.

— В Барнауле плохо только одно: мало солнца и много дождя, — заключила хорватская спортсменка Ванесса Тот, добывшая для своей страны историческую путёвку на Олимпиаду.

В заключительный день, когда казалось, что все природные катаклизмы миновали и напоследок можно порадоваться солнцу, с неба хлынул такой поток воды, сопровождающийся грозой, что пришлось останавливать заключительную гонку турнира на пять километров.

Большинство спортсменов утверждали, что для них холод не проблема.

— У меня с собой много тёплых вещей, поэтому, если мёрзну, надеваю и кофту, и куртку, — рассказала аргентинка Сабрина Амежино.

Больше всего, конечно, страдали от холода теплолюбивые южноамериканцы и африканцы.

— Нам нравится это место. Мы не знали, где это — Барнаул. Некоторые говорили, что тут прохладно. Когда мы приехали, тут было очень жарко, мы даже не поверили, что бывают морозы. Но они наступили, — говорит гребец из Мозамбика Йохим Лобо.

Мозамбик стал, пожалуй, самой экзотической страной, выставившей своих гребцов на барнаульский турнир. Ещё должны были приехать спортсмены из Королевства Тонга с населением в семь раз меньше Барнаула, что затерялось на островах Тихого океана рядом с Австралией, но они почему-то так до Барнаула и не добрались.

А из Мозамбика прилетело два спортсмена — Йохим Манике и Йохим Лобо, они участвовали в олимпийской квалификации, вышли в полуфиналы. Манике в заезде на 1000 метров вообще стартовал в дождь. Оба спортсмена — студенты, Лобо учится в Португалии на инженера-программиста, его соотечественник — у себя на родине по той же специальности. Они рассказывают, что в Мозамбике гребля не самый популярный вид спорта, но руководство страны старается его развивать.

Однако мёрзли не только африканцы. В третий день, самый холодный, даже с берега было видно, как замёрзла представительница Алтайского края Ирина Андреева.

— Да, очень холодно, а я теплолюбивая. Руки очень замёрзли, было бы теплее, может, ещё лучше бы выступила. Сейчас бы в баньку, — улыбнулась Ира.

А немецкий каноист Петер Кречмер, олимпийский чемпион Лондона, между прочим, сказал, что хочет увезти домой из Барнаула водку, видимо, чтобы греться. Коллеги пообещали ему на следующий день её принести. И что вы думаете? Не обманули!

Комментатор родился

Следить за ходом борьбы на втором этапе Кубка мира по гребле в Барнауле можно было на нескольких каналах, в том числе на «Евроспорте», «Катунь-24», «Старте», в соцсетях. Техническую сторону вопроса обеспечивали тюменская компания «Регион-Телеком», выигравшая тендер, и барнаульская студия Sintes.TV.

Фото: Ярослав Махначёв.

На гребном канале было установлено три больших экрана — в деревне спортсменов, в зоне награждения, а самый большой — напротив трибун на противоположном берегу.

— Чтобы всё осуществить качественно, нам пришлось серьёзно продумать логистику, — рассказал руководитель Sintes.TV Андрей Ишутинов. — Конечно, помогло то, что в 2018 году здесь уже был Кубок чемпионов, с которого велась трансляция, но с тех пор канал серьёзно изменился, в частности, теперь задействован противоположный берег.

Чтобы обеспечить картинку и звук оттуда, осуществили сложное техническое решение — проложили кабель под каналом.

— Не все знают, что канал — это не просто вода, а сложное техническое сооружение. Например, на поверхности установлена разметка дорожек, закреплённая к бетонным блокам на дне, которое абсолютно ровное. В этом месте прокол под дном было делать нельзя, поэтому выполнили его за финишной вышкой, — поясняет Андрей.

Прокол сделали на глубине шести-семи метров под водой, проложили 48-жильный кабель, этого с запасом хватит даже тогда, когда противоположный берег начнут превращать в полноценную рекреационную зону.

Но даже самая яркая картинка не привлекла бы внимание зрителей без комментатора. Дмитрий Губерниев в Барнаул не приехал, ну и ладно, его легко заменил двукратный чемпион мира Андрей Крайтор, участник Олимпийских игр в Рио, ныне тренер сборной Китая, выступавший в своё время за Алтайский край и в Барнауле давно ставший своим.

Для него работа комментатором в Барнауле стала несколько неожиданной, но он замечательно справился с задачей. Поначалу говорил робко, выдавал перлы вроде «Перед нами спортсмен из Колумбии, а может, и не из Колумбии», а потом разошёлся, много шутил, зажигал публику, даже читал стихи.

— Вошёл во вкус, всё же с опытом приходит, — говорит он. — Я предполагал, что могу быть комментатором, выступать в роли эксперта, но думал, что это произойдёт позже, в последние дни барнаульских соревнований, во время финалов. Однако накануне мне сказали, что буду работать комментатором с первого дня. Поначалу было волнительно, вроде знал, что говорить, но не все получалось.

17 тысяч человек смотрели интернет-трансляции с барнаульского гребного канала в прямом эфире. Ожидаемая аудитория ТВ-эфиров — 5 млн человек.

Коллеги помогали ему в работе. Сначала на комментаторскую позицию пришёл Юрий Чебан, двукратный олимпийский чемпион из Украины, сейчас тренирующий сборную этой страны.

— Для него это дебют, а мне интересно помочь раскрыть тему нашего любимого вида спорта, — рассказал Чебан.

Украинская команда, которой руководит Чебан, приехала в Барнаул за очередной олимпийской лицензией. Команда уже выполнила задачу-минимум, завоевав 10 путёвок в Токио, на Алтае хотела ещё раз попытать счастье. Увы, не получилось.

А потом в комментаторской кабине оказался ещё один друг Крайтора, Евгений Игнатов, шестикратный чемпион мира из Воронежа. До этого он уже однажды был в Барнауле—– прилетал сюда в 2008 году вместе со сборной России готовиться к Олимпиаде в Пекине.

— Сегодня я даже поначалу не понял, то ли это место, на каком берегу мы были. Все изменилось до неузнаваемости, — удивлялся Евгений.

Кстати, на красоту картинки работали не только операторы непосредственно у воды. Кто смотрел трансляцию, видел, что во время представления спортсмена в углу экрана появлялось не просто фото, а живая картинка гребца. Эту съёмку делали зарубежные операторы ICF в здании СШОР Костенко, которое на эти дни стало штабом Кубка мира.

Фото: Ярослав Махначёв.

— К нам приходят спортсмены, встают перед камерами, и мы на видео записываем, что они делают, — рассказал оператор Климент Прайват. — Потом обрабатываем и передаём на трансляцию. Работы много, только сегодня, например, надо заснять 70 человек. А у некоторых получается выполнить задачу не с первого дубля. Но в целом спортсмены легко справляются. Мы не даём никакого задания, сплошная импровизация — кто просто улыбается, кто эффектно разворачивается, кто демонстрирует бицепсы.

Ортостатический коллапс

К медицинской службе соревнований большое внимание было приковано во второй день, когда после финиша врачи оказывали помощь российскому каноисту Илье Штокалову. Напомним, после финиша он выпал из лодки, спортсмена оперативно доставили на берег, где над ним долго колдовали медики. Со стороны это выглядело жутковато. А в заключительный день соревнований, когда пошли финалы Кубка мира, таких эпизодов стало много — спортсмены выкладывались до последнего. После финиша за ними с берега наблюдали врачи, и если было подозрение, что с кем-то что-то не то, тут же сообщали спасателям, чтобы те были настороже.

— Когда спортсмен на дистанции максимально выкладывается, а потом резко останавливается, происходит гидродинамический удар, так называемый ортостатический коллапс, — рассказал представитель медицинской службы соревнований Эдуард Уваренков. — Кровь оттекает к нижним конечностям, наступает резкая слабость вплоть до потери сознания. Такое состояние опасно для гребцов, пловцов, потому что они находятся в воде. Но стоит принять горизонтальное положение, и кровоснабжение восстанавливается.

На соревнованиях на барнаульском гребном канале был задействован большой штат медработников—– это специалисты Атайского краевого врачебно-физкультурного диспансера, Центра медицины катастроф, медслужбы ICF, «РЖД-Медицины», клиники «ДНК-Диагностика».

В административном здании СШОР им. Костенко работали массажные кабинеты, спортсмены могли записаться на массаж либо, если приехали со своими массажистами и физиотерапевтами, воспользоваться помещениями.

В гонке мужских байдарок-двоек на 1000 метров победил немецкий экипаж Франк Феликс и Гесо Томас, за него почему-то особо горячо болел известный барнаульский врач-реабилитолог Константин Комиссаров.

— Феликс к нам приходил с головной болью, шею заклинило. Сделали массаж, шею вправили — и вот результат! — гордится он.

Helping Hand

Проведение любых крупных соревнований невозможно без волонтёров, вот и в Барнауле люди в синих куртках с надписью Helping Hand («рука помощи») были везде. Как рассказала руководитель волонтёрского штаба этапа Кубка мира в Барнауле Ксения Синяговская, на гребном канале работало около 250 волонтёров, ещё несколько человек задействовали в Барнауле. Всего на работу волонтёрами на барнаульском этапе Кубка мира было подано более тысячи заявок.

— Фронт работы большой — это и функционал в деревне спортсменов, в административном здании, помощь СМИ, в контроле лодок, взаимодействие с делегациями, — рассказала Ксения.

Последнее направление — самое волонтёроёмкое, на нём было задействовано 60 человек. К каждой команде гребцов представлен персональный волонтёр. Раньше всех к работе приступила Марина Климан. Она помогала спортсменам Эквадора, которые первыми приехали в Барнаул.

У кого-то команда небольшая, например та же сборная Мозамбика, о которой мы писали ранее, — всего два человека. Зато работающему с африканской командой волонтёру нужно знать португальский язык.

— Изначально мы ориентировались на четыре иностранных языка — английский, французский, испанский, немецкий. Но потом оказалось, что нужны ещё португальский и китайский. Найти таких волонтёров было несложно, все-таки у нас работают добровольцы из 32 регионов страны, — говорит Ксения.

В основном волонтёрила молодёжь, но были и люди уже серебряного возраста. Одна из них — Наталья Астахова из Барнаула, более известная как волонтёр с подсолнухом. В своё время на Кубке Конфедераций по футболу она прикрепила к своему рюкзаку брошь в виде подсолнуха, чтобы отличить его от других — и с тех пор так и повелось. Сейчас даже маска на её лице — с подсолнухом.

Фото: Ярослав Махначёв.

— Я работала на Паралимпиаде в Сочи, Кубке Конфедераций, чемпионате мира по футболу, Универсиаде в Красноярске, Европейских играх в Минске. Через две неделю поеду в Петербург на чемпионат Европы. Точно могу сказать, что по сравнению с тем, что я видела там, в Барнауле ничуть не хуже, — уверена Наталья.

В Барнауле она отвечала за порядок на VIP-трибуне, а на противоположном зрительском берегу волонтёром работал её сын с невестой. Вот такой семейный подряд.

Терминатор из Молдавии

Семейность была не только у волонтёров, но и среди участников — братья или сестры. Самым ярким стал тандем братьев Тарновских — Олега и Сергея. Они успели и вместе в двойке посоревноваться, и друг с другом.

— Принципиального соперничества между нами нет, все по-честному, кто сильнее, тот и выиграет. Буду рад и своей победе, и его — поддержим друг друга в случае неудачи, — говорит старший Олег.

Братья Олег и Сергей Тарновские. Фото: Ярослав Махначёв.

У младшего соревнования в Барнауле сложились идеально. И лицензию в Токио получил, и в гонке Кубка мира победил, и в паре с братом вторым стал, а потом ещё и в миксте с Марией Маллиард из Чили серебро завоевал. Его вообще прозвали Терминатором — пока некоторых спортсменов выворачивало после одной гонки, Сергей финишировал, возвращался на старт и через 15 минут стартовал снова.

— Так тренироваться надо, мы всю зиму готовились, — улыбается он. — В Барнауле всё классно. Питание — вообще супер! В Венгрии на I этапе что дают — то и ешь. Тут я впервые с таким выбором блюд столкнулся. В любое время чай, кофе — всегда пожалуйста. Будет возможность, ещё приеду.