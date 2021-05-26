На Алтае каждый десятый вакцинировался против COVID-19

По данным краевого минздрава на 26 мая 2021 года, в Алтайский край поступило 298 107 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции. Вакцинацию прошли уже 191 775 жителей края. Ещё 46 822 человека поставили первую прививку.
Таким образом, процент вакцинации составляет 10,1.
В Сибирском федеральном округе по этому показателю (поставивших прививки к общей численности населения) лидирует Забайкальский край — 14,8 процента. Затем идут Республика Тыва (13,5%), Республика Алтай (11,4%), Иркутская (10,5%) и Омская области (10,4%), Республика Бурятия (10,3%), Алтайский край (10,1%), Новосибирская область (10%), Республика Хакасия (9,8%).
Замыкают список Кемеровская область (9,1%), Красноярский край (8,9%) и Томская область (8,6%).