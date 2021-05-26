На Алтае каждый десятый вакцинировался против COVID-19

По данным краевого минздрава на 26 мая 2021 года, в Алтайский край поступило 298 107 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции. Вакцинацию прошли уже 191 775 жителей края. Ещё 46 822 человека поставили первую прививку.

Фото: canva.com

Таким образом, процент вакцинации составляет 10,1.

В Сибирском федеральном округе по этому показателю (поставивших прививки к общей численности населения) лидирует Забайкальский край — 14,8 процента. Затем идут Республика Тыва (13,5%), Республика Алтай (11,4%), Иркутская (10,5%) и Омская области (10,4%), Республика Бурятия (10,3%), Алтайский край (10,1%), Новосибирская область (10%), Республика Хакасия (9,8%).

Замыкают список Кемеровская область (9,1%), Красноярский край (8,9%) и Томская область (8,6%).