В Барнауле усилят контроль за дорожными работами

Ремонтные и строительные работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В администрации Барнаула обсудили текущий ход работ.

Говоря о создании комфортных и безопасных условий для участников дорожного движения, первый заместитель главы администрации города Анатолий Воронков обратил внимание на низкие темпы выполнения работ по нанесению дорожной разметки на улицах Барнаула, установке дорожных знаков и ограждений.

По информации специалистов профильного комитета всего в 2021 году запланировано нанесение порядка 98 тысяч квадратных метров дорожной разметки общей стоимостью 27 млн рублей. В настоящее время подрядчиком — ООО «Дорожные знаки Алтая» освоено всего порядка 5 млн рублей.

В связи с этим первый замглавы поручил провести необходимую работу с подрядной организацией и усилить контроль за выполнением обязательств, взятых в рамках исполнения контракта.

Кроме того, для более эффективного взаимодействия на следующей неделе запланирована рабочая встреча с руководителем подрядной организации, в ходе которой будут обозначены дальнейшие шаги по решению данного вопроса.

Далее председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту Антон Шеломенцев проинформировал о ходе выполнения дорожных работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Так, в настоящее время на 11 объектах уже ведется ремонт и строительство, в ближайшее время начнутся работы и на других дорожных участках.

По его словам, на всех объектах соблюдаются установленные сроки, на некоторых — работы ведутся с опережением, что позволит выполнить основной объем запанированных работ уже в летний период.

Всего в 2021 году будет отремонтировано 23 участка дорог общей протяженностью более 25 км. На эти цели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выделено 907,2 млн рублей, пишет пресс-служба мэрии.

Также Анатолий Воронков обратил внимание на выполнение подрядчиками гарантийных обязательств по обслуживанию дорог, сделанных в рамках нацпроекта в прошлом году. Все недочеты они должны устранить до 1 июня.