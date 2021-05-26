Вячеслав Франк поздравил представителей барнаульского бизнес-сообщества с Днем российского предпринимательства

Уважаемые предприниматели!

Примите искренние поздравления с Днём российского предпринимательства!

Предприниматели — движущая сила, определяющая темпы экономического роста, структуру и качество внутреннего валового продукта страны.

Ваша деятельность — нелегкий труд: вы по собственной инициативе, с невероятным упорством и большим энтузиазмом осваиваете экономическое пространство, проявляете себя в самых разных сферах нашей жизни. Создавая новые рабочие места, обеспечивая население необходимыми товарами и услугами, вы участвуете в благотворительных акциях, помогая развивать город.

Сама жизнь поставила в 2020 году перед нами непростые задачи, которые нам еще предстоит решить. Убеждены, что общими усилиями мы добьемся поставленных целей, поскольку в Барнауле работают замечательные люди, профессионалы своего дела, которым под силу любые, даже самые амбициозные задачи.

Мы благодарим вас за неравнодушное отношение к жизни города, ответственность, самостоятельность, созидание, бескорыстные дела и меценатство, понимаем ваш риск и ценим умелое решение сложнейших задач в любой экономической ситуации!