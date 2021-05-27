Барнаул посетил руководитель «Корпорации МСП»

В Барнаул генеральный директор АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» («Корпорация МСП») Александр Исаевич приезжал с однодневным деловым визитом.

Фото: altairegion22.ru

Примечательно, что первое лицо одной из ключевых федеральных структур поддержки малого и среднего бизнеса в стране посетил наш город в День российского предпринимательства, а о предстоящем визите стало известно лишь за несколько дней.

Исаевич встретился с Виктором Томенко для обсуждения новых направлений поддержки бизнеса.

Как сообщает официальный сайт правительства Алтайского края, Виктор Томенко подчеркнул значимость малого и среднего предпринимательства для Алтайского края. В регионе, который является одним из лидеров по производству продукции АПК, 90% сельхозпредприятий относятся к сфере малого и среднего предпринимательства. Из 1,1 миллиона жителей трудоспособного возраста почти 300 тысяч человек вовлечены в сферу предпринимательства. Малый и средний бизнес дает порядка 30% объема всех налоговых доходов и 25% объема инвестиций в экономику. Как подчеркнул Губернатор, в крае сформирована работоспособная система поддержки малого и среднего предпринимательства, используются инструменты краевого и федерального уровня. В условиях пандемии в 2020 году государственную поддержку получили порядка 16 тысяч предпринимателей. Новые возможности поддержки сферы МСП предусмотрены индивидуальной программой ускоренного социально-экономического развития Алтайского края – в виде компенсации стоимости оборудования и докапитализации Алтайского фонда микрозаймов для предоставления льготных кредитов.

Губернатор и руководитель Корпорации МСП подписали новое соглашение о сотрудничестве в целях совершенствования системы мер поддержки предпринимателей и самозанятых граждан. Важным направлением сотрудничества станет цифровизация инструментов поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан. Также соглашение направлено на развитие инструментов профилактики нарушений прав и законных интересов предпринимателей, включая модернизацию механизма обратной связи бизнеса по правоприменительной практике, административным барьерам, возможным изменениям нормативно-правового регулирования для улучшения бизнес-климата.

Кроме того, достигнуто соглашение о развитии инструментов информационной поддержки предпринимателей в части своевременного обеспечения их актуальной информацией об изменениях регионального законодательства, затрагивающего вопросы ведения бизнеса. Планируется сотрудничество и по развитию кооперации, сбыта и встраивания предпринимателей в цепочки поставок, а также развитие экспорта продукции компаний из сектора МСП.



Гендиректор «Корпорации МСП» также посетил производственные площадки компаний «Киприно» (сыроваренное производство) и «Конти» (производство полипропиленовой упаковки), расположенные в Барнауле.

К слову, Александр Исаевич был назначен руководителем «Корпорации МСП» только в декабре прошлого года, а приезд его в Барнаул стал первым в новой должности. О важности «Корпорации МСП» в структуре институтов поддержки предпринимательства в России, по мнению экспертов, свидетельствует тот факт, что Совет директоров корпорации возглавялет 1-ый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.