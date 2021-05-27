Ещё один мобильный пункт вакцинации от COVID-19 будет работать в Барнауле

Он будет расположен в барнаульском зоопарке «Лесная сказка».

Мобильный медицинский комплекс по вакцинации от COVID-19 будет работать с 10:00 до 16:00 28, 29 и 30 мая 2021 года по адресу: ул. Энтузиастов, 12.

В нём смогут привиться все желающие старше 18 лет независимо от места проживания – района, города или села. Но вторую часть прививки нужно будет поставить в той медицинской организации, которая ведёт вакцинацию в мобильном пункте. В барнаульском зоопарке это городская поликлиника № 9. Именно туда нужно будет обратиться для постановки второй дозы вакцины.

Перед вакцинацией каждого осмотрит врач. При симптомах ОРВИ и обострении хронических заболеваний в вакцинации будет отказано, но только временно, до полного выздоровления или улучшения состояния.

После постановки второй дозы вакцины в течение трёх дней сертификат о вакцинации придёт на электронную почту, а также отобразится в личном кабинете на портале госуслуг. Доступ к электронному сертификату прививки против COVID-19 возможен только для граждан, имеющих подтверждённую учётную запись на сайте госуслуг с завершёнными проверками на момент прохождения вакцинации. Также вы можете обратиться в пункт вакцинации с бумажным сертификатом о профилактических прививках, который используется при любой другой вакцинации — вам сделают в нём отметку.

Минздрав Алтайского края напомнил, что в Барнауле работает ещё два мобильных комплекса:

возле ТЦ «Праздничный» (ул. Балтийская, 16),

возле автовокзала (пл. Победы, д. 12).

Эти мобильные комплексы обслуживаются городской поликлиникой № 14 и городской больницей № 5 и работают с 10:00 до 16:00, включая выходные. Предварительная запись для прохождения вакцинации не требуется.