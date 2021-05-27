Рассказываем, когда в Алтайском крае пройдёт фестиваль Роберта Рождественского

В 2021 году он будет проходить с 16 по 19 июня 2021 года.

Планируется, что на Алтай приедут известные российские писатели, творческие встречи с которыми состоятся не только в Барнауле, но и Новоалтайске, Павловске, Косихе. Также на фестивале пройдёт межрегиональный семинар молодых литераторов и открытое заседание секретариата Союза писателей России, пишет министерство культуры региона.

На открытой площадке возле краевого театра драмы 18 июня в 17:30 начнётся программа с участием Литературного театра Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова и поэтов — гостей фестиваля.

Для любителей концертного формата в рамках фестиваля Роберта Рождественского состоится концерт известной мужской вокальной группы «Кватро». Все желающие смогут посмотреть концерт группы и симфонического оркестра краевой филармонии в 18:30.

19 июня фестиваль продолжится в Косихе. С самого утра гостей ждут на экскурсии в модельной библиотеке, мемориальном музее Роберта Рождественского. В 10:00 в музее состоится концертная программа «Необитаемые острова» лауреата международных конкурсов ансамбля «Модерн квартет», а затем открытие художественной выставки «Грани прошлого и настоящего в творчестве Ирины Щетининой». Также в музее пройдёт церемония вручения сертификатов II Открытой творческой лаборатории «Видеопоэзия на стихи Роберта Рождественского».

На Яру любви с 12:00 откроются площадки фестиваля. Финальная программа и концерт с участием гостей на Яру любви начнётся в 17:00.