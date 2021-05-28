К 80-летию Валерия Золотухина в МТА поставили спектакль

В Молодёжном театре Алтая состоялась премьера спектакля «Пой, Вовка…», в основе которого произведения народного артиста России Валерия Золотухина — рассказ «Старики», отрывки из автобиографичных повестей «Дребезги» и «На Исток-речушку, к детству моему», где он называет себя Вовкой, — а также дневниковые записи артиста и фрагменты писем.

В спектакль «Пой, Вовка…» вошёл рассказ «Старики». На фото — артисты МТА Дмитрий Борисов и Андрей Одинцов. Фото: Стас Хазиев

Как Лемешев

Режиссёр этой постановки — Анатолий Кошкарёв, которому довелось поработать с Валерием Золотухиным на сцене МТА. Кошкарёв даже дублировал его в спектакле Дмитрия Егорова «С любимыми не расставайтесь», где Валерий Сергеевич исполнял роль судьи. Однажды, уже после смерти народного артиста, Анатолий Иванович решил заглянуть в подаренный им двухтомник, где рукой автора было написано: «Храни тебя Бог!» И буквально влюбился в золотухинскую прозу. Под впечатлением от прочитанного он решил сделать спектакль под названием «Храни тебя Бог!», который был показан в год 75-летия со дня рождения худрука и главного хранителя МТА.

— Меня тогда потрясла тема его отношений с родителями, — пояснил Анатолий Кошкарёв. — Известно, что в семье Золотухиных рождались рыжие дети. Все, кроме Валерия Сергеевича. И когда вернулся с фронта отец, то эту «нерыжесть» младшего ребёнка он так и не смог простить своей жене, подозревая её в измене. Тогда, пять лет назад, мне захотелось показать именно эту историю ребёнка, который рос, испытывая огромную любовь матери и нелюбовь отца. Теперь же я по-другому решил посмотреть на этапы взросления Валерия Сергеевича. Ведь, как известно, с годами отношения с отцом у Золотухина наладились. Тот его всё же принял.

По словам Анатолия Кошкарёва, он хотел показать историю о простом мальчишке из далёкой деревни, который из-за серьёзной травмы стал инвалидом и уже хотел было уйти из жизни. Но вдруг услышал по радио, как поёт Сергей Лемешев, и решил стать таким же великим певцом. С этими мыслями он приехал в Москву и, имея на руках «полкоровы и две медали — за окончание школы и за целину», сумел поступить в ГИТИС. Этот человек ставил перед собой большие цели и их добивался.

Три возраста

«Пой, Вовка…» — это спектакль о любви. Но, как заверил Анатолий Кошкарёв, не нужно воспринимать его как продолжение предыдущей работы. Это совсем другое.

— На протяжении трёх месяцев я был с головой погружён в материал — изучал воспоминания родственников Валерия Сергеевича (в частности, его родного брата, который жил в Кемеровской области), письма, заметки в журналах, дневники, — поделился режиссёр. — Разумеется, читал я и его тексты, которые сравниваю с журчащей водой горного ручья. Вообще, как автор, он стал для меня открытием. Эти впечатления от Золотухина как писателя я и захотел передать зрителям.

Несмотря на то, что вторая постановка Анатолия Кошкарёва, посвящённая Валерию Золотухину, включала в себя материалы первого спектакля (рассказ «Старики», а также отрывки из повести «Дребезги»), всё же по большей части это самостоятельная работа. В неё вошли не только выдержки из дневников и писем, но и фрагменты автобиографической повести «На Исток-речушку, к детству моему». Это выглядело как сценическая фантазия на тему творчества Валерия Сергеевича. Большую роль здесь играла музыка, которая переплеталась с текстом, а в какие-то моменты становилась его частью (автор музыкального оформления — Евгений Гутчин). В спектакле было показано три возраста героя — Вовка-ребёнок (эту роль исполнил воспитанник школы-студии МТА Глеб Попов), Вовка-студент (Иван Протасов) и взрослый Вовка (Дмитрий Борисов). Роль матери исполнила Галина Чумакова, сыгравшая несколько самых трогательных глав повести «На Исток-речушку, к детству моему», роль отца — Валерий Лагутин. В новый спектакль был включён фрагмент из прежней работы Анатолия Кошкарёва, замечательный рассказ «Старики» про Фетинью (Ирина Клишевич) и её мужа (Александр Чумаков), который, узнав про то, что болен неизлечимо, завещал жену своему другу (Андрей Одинцов).

— Этот спектакль — дань нашего уважения народному артисту, с которым мы выходили на одну сцену, художественному руководителю, который на протяжении десяти лет опекал наш театр и заботился о нём, — прокомментировал режиссёр спектакля «Пой, Вовка…». — Это память о человеке, имя которого сейчас, после его ухода, носит наш театр.

Валерий Лагутин в роли отца Вовки. Фото: Стас Хазиев

Премьерой «Пой, Вовка…» в МТА открыли программу мероприятий, посвящённых 80-летию со дня рождения Валерия Золотухина. В следующий раз этот спектакль покажут 23 июня в рамках вечера памяти, в котором примут участие Вениамин Смехов, Алика Смехова, Валерий Черняев, Любовь Чиркова, Ирина Линдт, Иван Золотухин. 25 июня его смогут увидеть жители Быстрого Истока. Кроме того, в рамках юбилейных мероприятий в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая откроется фотовыставка московского фотографа Владимира Блотницкого, посвящённая общественной деятельности Валерия Сергеевича, стационарная мемориальная экспозиция «Золотухин и Алтай». 24 июня на сцене краевой филармонии покажут музыкально-поэтический спектакль «Флейта-позвоночник» Вениамина Смехова по стихам и письмам Маяковского с участием артистов Театра на Таганке Марии Матвеевой и Дмитрия Высоцкого.