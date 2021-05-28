Фоторепортаж: как прошло заседание Барнаульской городской думы

Сегодня, 28 мая, состоялось очередное заседание Барнаульской городской думы.

Главным вопросом, конечно же, стал вопрос назначения нового главы Октябрьского района. Депутаты Барнаульской гордумы утвердили кандидатуру Юрия Асеева на должность главы администрации района. Решение было принято единогласно.

Напомним, что кандидатура Юрия Асеева рассматривалась уже давно. 12 мая председатель БГД Галина Буевич встречалась с Асеевым. Она отметила важность этого выбора, так как от него во многом зависит, насколько комфортна будет жизнь людей Октябрьского района.

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж от «Вечернего Барнаула».