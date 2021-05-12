Юрий Асеев может стать новым главой администрации Октябрьского района

В ближайшее время Асеев встретится с депутатами, чтобы ответить на их вопросы.

Фото: «Вечерний Барнаул»

Поиск кандидатуры на должность главы Октябрьского района завершён. В случае, если депутаты на ближайшем заседании Барнаульской гордумы поддержат Юрия Асеева и согласуют его назначение, Октябрьский район уже в конце мая получит нового главу.

Сейчас он работает в должности первого заместителя главы администрации Индустриального района, на которую был назначен в январе 2017 года. Ранее замещал должность главы Власихинской сельской администрации.

Фото: «Вечерний Барнаул»

Сегодня, 12 ма 2021 года, председатель БГД Галина Буевич встретилась с Асеевым, где она отметила важность назначения главы администрации района:

Назначение главы района города — очень важный вопрос. Все депутаты понимают значение этого выбора для жизни Октябрьского района. Система местного самоуправления является самой близкой властью к народу, поэтому на главах районов лежит серьёзная ответственность. Это решение экономических, хозяйственных, социальных вопросов.

Также было принято решение, что Асеев до заседания Барнаульской гордумы встретится с депутатами, чтобы ответить на их вопросы.