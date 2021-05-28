В Алтайском крае сохраняется пожароопасность

С 28 по 31 мая сохранится высокая (4-й класс горимости), местами чрезвычайная пожароопасность (5-й класс горимости).

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае в условиях особого противопожарного режима на постоянной основе ведётся работа по стабилизации обстановки с пожарами. К сожалению, рекомендации сотрудников МЧС России, строгие запреты на использование открытого огня не всегда находят нужный отклик среди граждан.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю настоятельно просит жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. Природные пожары, как правило, представляют угрозу не только садово-дачным обществам, но и населённым пунктам, объектам экономики и социального назначения.

Напомним: согласно части 2 статьи 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима «влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырёх тысяч рублей; на должностных лиц — от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до четырёхсот тысяч рублей».

В сложившихся обстоятельствах каждому важно быть особенно внимательными к соблюдению правил пожарной безопасности. Небрежное обращение с огнём даже на удалённом расстоянии от построек может привести не только к уничтожению имущества, но и гибели человека. Напоминаем, что любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю — 8 (3852) 65-82-19.

При пожаре звоните по номеру 101.