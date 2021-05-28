В Барнауле пройдёт этап Международного футбольного фестиваля

29 и 30 мая состоится региональный этап Международного фестиваля «Локобол – РЖД – 2021» среди команд мальчиков 2009–2011 годов рождения.

Фото: Ярослав Махначёв.

Региональный этап Международного фестиваля «Локобол – РЖД – 2021» среди команд мальчиков 2009–2011 годов рождения пройдёт 29−30 мая в манеже спортивного клуба «Темп» в Барнауле.

Традиционный праздник детского футбола проводится во всех регионах России под патронажем не только РЖД, но и Детской футбольной лиги, президентом которой является наш земляк Виктор Горлов. В этом году в соревнованиях будут участвовать 24 команды: 21 — барнаульская, две из Новоалтайска и одна из Бийска (полный список в прикреплённом ниже файле). Турнир посвящён году науки и технологии в Российской Федерации. Матчи будут проходить по системе плей-офф, начиная со стадии 1/16 финала.

Открытие турнира состоится 29 мая в 8:30. Начало матчей в 9:00.

30 мая с 9:00 пройдут полуфинальные матчи и финал. Церемония награждения намечена на 11:00.