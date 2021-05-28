В Барнауле власть и бизнес решили искать компромиссы

28 мая в столице Алтайского края завершился VII Конгресс предпринимательских объединений региона, в пленарном заседании которого принял участие глава края и председатель регионального правительства Виктор Томенко.
Он заявил, что сегодня без малого и среднего предпринимательства невозможно представить экономику края. Достаточно сказать, что в этой сфере сегодня заняты более 300 тысяч жителей края, бизнес генерирует треть всех налоговых доходов краевого бюджета и формирует четверть всех инвестиций в крае.
Томенко подвел итоги «ковидного» 2020 года и обрисовал масштабы последствий пандемии для малого и среднего бизнеса Алтая.
— Несмотря на то, что по итогам 2020 года краевая экономика осталась на уровне предыдущего, 2019 года, в отраслях, где наиболее представлен малый и средний бизнес, отмечалось существенное снижение основных показателей, — констатировал губернатор.
По его словам, в результате на 7% снизился товарооборот, на 8% — объём оказанных услуг, на треть снизился пассажиропоток в общественном транспорте, более чем на 20% сократился оборот предприятий общепита и почти на треть — оборот организаций, занимающихся санаторно-курортной деятельностью и т. д.
По словам губернатора, господдержка сыграла свою положительную роль. Она позволила сохранить число субъектов малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае.
«Заработал институт самозанятых, причём, по моим оценкам, даже лучше, чем во многих других субъектах Федерации», — отметил Томенко, сообщив, что их число в крае приближается к 18 тысячам.
Характеризуя взаимоотношения власти и бизнеса в Алтайском крае, Виктор Томенко предложил сделать их взаимодействие регулярным и системным. Он также пообещал внимательно рассмотреть все предложения предпринимательского сообщества края, которые были сделаны во время обсуждений и дискуссий на площадках конгресса.
— Полагаю, что лёгких и быстрых, лежащих на поверхности рецептов, к которым бы все относились одинаково, просто не существует. Их, честно говоря, и не осталось. Нам никуда не деться от того, чтобы аргументированно, скрупулёзно, основательно вести разговоры по каждой инициативе, искать компромисс, баланс интересов, а после принятия решения – контролировать его исполнение, — подытожил Виктор Томенко, поблагодарив всех алтайских предпринимателей за стойкость и терпение.