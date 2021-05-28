В Барнауле власть и бизнес решили искать компромиссы

28 мая в столице Алтайского края завершился VII Конгресс предпринимательских объединений региона, в пленарном заседании которого принял участие глава края и председатель регионального правительства Виктор Томенко.

Фото: Андрей Кравцов

Он заявил, что сегодня без малого и среднего предпринимательства невозможно представить экономику края. Достаточно сказать, что в этой сфере сегодня заняты более 300 тысяч жителей края, бизнес генерирует треть всех налоговых доходов краевого бюджета и формирует четверть всех инвестиций в крае.

Томенко подвел итоги «ковидного» 2020 года и обрисовал масштабы последствий пандемии для малого и среднего бизнеса Алтая.

— Несмотря на то, что по итогам 2020 года краевая экономика осталась на уровне предыдущего, 2019 года, в отраслях, где наиболее представлен малый и средний бизнес, отмечалось существенное снижение основных показателей, — констатировал губернатор.

По его словам, в результате на 7% снизился товарооборот, на 8% — объём оказанных услуг, на треть снизился пассажиропоток в общественном транспорте, более чем на 20% сократился оборот предприятий общепита и почти на треть — оборот организаций, занимающихся санаторно-курортной деятельностью и т. д.

Фото: Андрей Кравцов

По словам губернатора, господдержка сыграла свою положительную роль. Она позволила сохранить число субъектов малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае.

«Заработал институт самозанятых, причём, по моим оценкам, даже лучше, чем во многих других субъектах Федерации», — отметил Томенко, сообщив, что их число в крае приближается к 18 тысячам.

Характеризуя взаимоотношения власти и бизнеса в Алтайском крае, Виктор Томенко предложил сделать их взаимодействие регулярным и системным. Он также пообещал внимательно рассмотреть все предложения предпринимательского сообщества края, которые были сделаны во время обсуждений и дискуссий на площадках конгресса.