Эксперты назвали семь продуктов, которые помогают при депрессии

Известно, что еда по-разному влияет на наше настроение. Поэтому диетологи стараются при составлении меню включать определенные продукты, снижающие риск депрессии.

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Учёные рекомендуют во избежании депрессивного состояния чаще употреблять следующие продукты:

— Бананы. Они содержат питательные вещества, калий и триптофану, улучшают настроение и предотвращают депрессию. В частности, аминокислота триптофан способствует образованию серотонина, «гормона счастья». Как альтернатива — ананасы и сливы также содержат много триптофана.

— Авокадо. Смесь ненасыщенных жирных кислот, триптофана, витамина B6 и фолиевой кислоты, содержащиеся в них, особенно сильно стимулирует образование серотонина, как

картофель и фенхель.

— Шпинат, как и другие зеленые листовые овощи, содержит расслабляющий и снимающий беспокойство магний, ценными источниками которого также являются бобовые, орехи и цельнозерновые.

— Сухофрукты. Помимо триптофана финики и инжир также содержат много магния. Это способствует устойчивости при стрессах и поднимает настроение.

— Яйца содержат аминокислоты и витамин D, которые вносят свой вклад в антидепрессивную диету. Другие продукты, содержащие витамин D, — твёрдый сыр, жирная рыба, печень и грибы.

— Лосось. Омега-3 жирные кислоты и витамины B6 и B12, находящиеся в рыбе, действуют как естественный антидепрессант. Льняное масло и грецкие орехи также являются хорошими источниками жирных кислот омега-3.

— Перец чили вызывает раздражитель, благодаря которому выделяется больше эндорфинов. «Гормоны счастья» расслабляют и улучшают настроение.

По материалам сетевого издания «МедикФорум».