Как барнаульские предприниматели приспособились зарабатывать в условиях пандемии

Малый и средний бизнес является наиболее динамично развивающейся частью экономики. Весомый вклад предпринимательство вносит в формирование доходной части бюджета. Как бизнес смог адаптироваться в условиях пандемии, мы говорили накануне Дня российского предпринимательства (он празднуется 26 мая) с заместителем главы города по экономической политике Марией Кулагиной.

Фото: Андрей Чурилов

В новых условиях

– Мария Евгеньевна, год назад бизнес столкнулся с серьезным испытанием в виде различных ограничений из-за пандемии коронавируса. Как с этим справились предприниматели Барнаула?

– С первых дней пандемии, когда в целях противоэпидемиологических мер пришлось приостановить работу целого ряда организаций, эмоциональный накал был высокий. Мы получали огромное количество писем от предпринимателей, и профильному комитету пришлось много работать, чтобы ответить каждому, успокоить, разъяснить ситуацию, проконсультировать по вопросам правильной организации деятельности в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими требованиями. Ситуация оказалась нестандартной, предприниматели высказывали тревогу по поводу вынужденной приостановки деятельности, опасались за выполнение всех обязательств – это и расчеты по налогам, заработной плате, с поставщиками, по аренде.

– Какой помощи они ожидали от городской власти?

– Муниципалитет, по сути, – тот орган власти, который ближе всего к предпринимателям, горожанам, и наша задача прежде всего состоит в оказании организационной и информационной поддержки. Финансовых ресурсов у бюджета, к сожалению, немного. Как правило, предприниматели и не просили денег, они просто не знали, что делать в сложившейся ситуации. Мы не уходили от диалога, проводили большое количество встреч (причем онлайн, что тоже оказалось для нас новым), разбирали вопросы, искали пути решения, разъясняли непонятные моменты. Например, финансовые меры поддержки, сформированные на федеральном уровне, вызвали у предпринимателей множество вопросов. Многие из них касались вопросов взаимодействия с налоговой инспекцией. Мы организовали информационные площадки, где предприниматели могли узнать подробности из первых уст, задать вопросы инспекторам налоговых органов. Параллельно аккумулировали обращения и просьбы, поступающие от предпринимателей, передавали их в Правительство, в депутатский корпус, в результате многие предложения и запросы предпринимателей, в том числе и барнаульских, оформились в региональные и федеральные меры господдержки.

После снятия ограничений мы помогали организовать рабочие процессы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Реализация некоторых требований у бизнеса вызывала вопросы, от нас требовалось разъяснение. В этом мы видим важную роль муниципалитета – в организации кооперации предпринимателей с нужными им структурами и ведомствами.

Стратегия преодоления

Мария Кулагина.

– На сегодняшний день ситуация стабилизировалась, и можно оценить потери экономики в результате коронавирусных ограничений. Какие отрасли пострадали более всего?

– Результаты показывают, что пандемия оказала менее разрушительное воздействие на бизнес, чем кризисы предыдущих лет и как ожидалось первоначально. Наиболее пострадали отрасли туризма, пассажироперевозок, культуры, спорта, развлечений и общественного питания. Упал оборот розничной торговли. Причины понятны: из-за введения ограничений снизились и пассажирский трафик, и поток туристов. Учреждения культуры и спорта, предприятия общепита вынуждены были простаивать какое-то время. Прекратили деятельность по итогам года 2265 субъектов МСП – это 5%. Много это или мало? Скажем так, с одной стороны некритично. С другой стороны, и эти потери вызывают волнение. И тем не менее, они не подорвали городскую экономику. Однако в качестве положительных моментов хотелось бы отметить итоговые результаты деятельности: оборот по средним предприятиям за 2019 год составлял 45 млрд руб., за 2020 год – 66 млрд руб. Заработная плата по малым предприятиям выросла на 20%, по – средним на 3%. Инвестиции по средним предприятиям выросли с 3 млрд руб. до 5 млрд 670 руб. Все это говорит о том, что кризис безусловно послужил стрессовым фактором, но предприниматели, для которых среда неопределенности и рисков родная, обладают навыками и компетенциями, позволяющими мобилизоваться в сложной ситуации.

– Насколько известно, крупные предприятия тоже наращивали инвестиции. Чем отличается инвестирование в период кризиса и пандемии?

– Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям действительно продемонстрировали рост до 36 млрд (в 2019 году – 30 млрд). Кризис – это всегда перемена. Предприниматель рассматривает вызов не как угрозу, а как возможность, перестраивает внутренние процессы и использует ситуацию во благо. Несмотря на колоссальное давление пандемии на мировую экономику, есть отрасли и компании, получившие новые бизнес-возможности. Кто-то в высвобождении трудовых ресурсов увидел возможность обновить кадры. Мы знаем примеры предприятий пищевой отрасли, которые моментально наладили производство антисептиков и дезинфицирующих средств. Освоив новый вид деятельности, они закрыли дефицит товаров в данном сегменте, а сами за счет этого увеличили оборот и нарастили прибыль. Когда был огромный запрос на средства индивидуальной защиты, предприятия текстильной промышленности наладили производство масок, т. е. также воспользовались ситуацией и смогли заработать, многие предприятия общественного питания перешли на «доставку на дом» и т.д.

Там, где перспективы

– По вашему мнению, у какого вида бизнеса сегодня наибольший потенциал в Барнауле?

– Есть большой потенциал бизнеса в сфере информационных технологий, и у нас есть все возможности для его развития. Не случайно в Барнауле расположены офисы техподдержки и сервисы многих федеральных компаний. Это связано с тем, что, во-первых, у нас развитая система образования, действует сильнейший технический вуз, который готовит крепкие кадры для сегмента ИТ. Во-вторых, размер заработной платы в данной отрасли высокий, однако в нашем регионе он ниже, чем в европейской части страны, поэтому многие компании стремятся обращаться именно к нашим специалистам, поскольку по уровню квалификации они не уступают европейским. Технологии сегодня позволяют дистанционно размещать офисы в любой точке страны, и специалист из Барнаула может работать над совместным проектом с коллегами из Москвы, Санкт-Петербурга. Это направление в бизнесе перспективно, оно поддерживается на федеральном и региональном уровнях. Для компаний ИТ-отрасли предусмотрены налоговые льготы. Федеральные программы направлены на цифровизацию всех сфер экономики, начиная со строительства до ЖКХ. Обеспечивать их по силам малым и средним предприятиям, причем не только на местном и региональном уровне, но и на федеральном.

– Как предприниматели откликаются на участие в жизни города?

– В Барнауле взаимоотношения бизнеса и власти сложились очень конструктивно. Когда обращаемся за содействием, сопричастностью в сложных масштабных проектах, большая часть бизнеса откликается. В части организации в событийной программе, приуроченной к проведению в Барнауле II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, предприниматели сферы пищевой продукции, производители сувенирной продукции быстро отреагировали и согласились участвовать. Никого не пришлось упрашивать. Они специально подготовили продукцию к этому событию. В итоге мероприятия на Мало-Тобольской прошли на хорошем уровне, товары были востребованы у населения, а торговые точки работали сверх графика.

– Какую позицию по отношению к малому бизнесу занимает сегодня администрация города и в чем видите развитие взаимоотношений?

– Малый бизнес – самая мобильная часть предпринимательства. Они быстро перестраиваются, расширяют рынки сбыта, формируют новые продукты. Кроме того, полномочия муниципалитета направлены большей частью именно на малый бизнес. Самой главной задачей считаем реализацию конструктивных, взаимовыгодных отношений, предлагая актуальные формы поддержки через современные механизмы и инструменты, в частности такие как: муниципально-частное партнерство, использование в процессе информирования социальных сетей, создание условий открытого диалога через онлайн-порталы и многое другое.