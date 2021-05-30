День химика, окрошки, именины у Степана: что ещё интересного в сегодняшнем дне?

30 мая – профессиональный праздник химиков. Какие еще знаменательные события и даты отмечаются в мире — читайте в материале «Вечернего Барнаула».

Фото: canva.com

30 мая – 150-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 215 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 17 мая Юлианского календаря.

День химика

Сегодня профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности – День химика. Праздник ведёт свою историю с советских времёен и отмечается в последнее воскресенье мая. Учреждён данный праздник 10 мая 1965 года — отвечал за это Президиум Верховного Совета СССР.

Продукция химической промышленности разнообразна: это производство кислот, щелочей, минеральных удобрений, выпуск разнообразных полимерных материалов, красителей, бытовой химии, лаков и красок, а также фотохимической и химико-фармацевтической продукции.

Химическая промышленность является одной из основных отраслей Барнаула. В объеме отгруженных товаров 12,6 % занимают – предприятия химической отрасли. В справочниках в категории химическая промышленность представлено более 90 компаний и организаций города.

День окрошки

Фото: canva.com

30 мая отмечается один из гастрономических праздников – день окрошки, посвященный старинному русскому блюду.

Рецепты окрошки появились ещё на заре русской кулинарной литературы, в конце XVIII века. В начале XIX века окрошку подавали как закуску. Её высоко ценили за прекрасную способность… нейтрализовать последствия похмелья. В дни, когда столбик уличного термометра поднимается до отметки, превышающей 25 градусов, меньше хочется есть горячую пищу. Тогда многие принимаются за готовку этого холодного блюда и тратят время на поиски хорошего рецепта в интернете. Не ищите. «Вечерний Барнаул» уже давно позаботился об этом. По ссылке вы найдете интересные рецепты вкуснейшей окрошки.

Кстати, слово окрошка произошло от глагола крошить – мелко нарезать, – это традиционное блюдо национальной русской кухни, холодный суп.

Национальный День картофеля в Перу

Фото: canva.com

Ежегодно 30 мая в Перу отмечается Национальный День картофеля. Сегодня картофель есть практически во всех кухнях мира. Пожалуй, это один из самых распространенных продуктов. Хотя история его появления, выращивания и употребления у каждого народа своя, но отношение к этой культуре повсеместно сложилось одинаковое – картошка пришлась по вкусу и стала массовым продуктом во всем мире.

В Перу этот овощ не просто любят, здесь к нему отношение особенное. Картофель считается в этой стране культурным наследием и национальной гордостью перуанцев. Его здесь называют не иначе как «папа». Перуанцы даже утверждают, что именно в их стране он и появился примерно 8 тысяч лет назад.

Кстати, в этой стране насчитывается более 3 тысяч видов разновидностей этого клубня. Его употребление – около 90 килограммов на душу населения в год. А вот в России употребляется 110-120 кг на одного человека в год.

День святой Жанны д’Арк

Фото:canva.com

Жанна Д’ Арк сыграла значительную роль во французской истории и культуре. Она родилась в 1412 году во французской деревушке Домреми. В возрасте 12 лет ей явилось первое откровение. По её утверждению, это были голоса Архангела Михаила, святой Екатерины и святой Маргариты, которые готовили её к особенной миссии спасительницы Франции. Страна была в критическом положении — вся северная Франция была оккупирована англичанами, армия при этом была крайне ослабленной. Вставал крайне серьезный вопрос о независимости французского государства. Со временем голоса, которые слышала Жанна, стали призывать ее к активным действиям. Жанна д’Арк, с трудом пробравшись с территории, занятой англичанами и их союзниками — бургундцами, в город Шинон к дофину Карлу, убедила его, что через неё говорит Всевышний. Поставленная во главе армии Жанна д’Арк, 17-летняя девушка, проявила смелость и воодушевила народ на борьбу с врагом. В результате предательства она попала в плен к бургундцам и была продана англичанам. Церковный суд в Руане, где судьями были французы — пособники захватчиков, обвинил Жанну д’Арк в ереси и колдовстве и приговорил её к сожжению на костре. Это произошло 30 мая 1431 года.

Известно, что Жанна д’Арк является покровительницей военных и Франции. В 1920 году официальным указом папы Бенедикта XV Жанна д’Арк была причислена к лику святых, хотя люди поклонялись ей на протяжении веков.

Какой сегодня церковный праздник?

30 мая церковь чтит память преподобной Евфросинии (Евдокии).

Другие названия праздника – «Евдокия», «Евфросинья», «Ондрон с дождем», «Звездочет». Евдокию считали заступницей от засух. Название «Свистунья» праздник получил из-за ветров, которые гудят в этот период.

Приметы на 30 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

– какая сегодня погода – таким будет лето;

– прохладно – летом часто будет град;

– на яблоне, рябине и сирени много цвета – в ближайшие дни будет хорошая рыбалка.

Что ещё произошло 30 мая?

1498 — начало третьей экспедиции Христофора Колумба. В этой экспедиции был найден путь в Индию мореплавателем Васко Да Гама. Корабли вернулись с Востока под завязку набитые пряностями и ценными товарами. При этом Колумба обвинили в обмане и подвергли аресту.

1631 — первый выход La Gazette — первой французской газеты. Именно после этого слово «газета» и вошло в обиход, оставшись во многих европейских языках для обозначения периодического новостного печатного издания.

1871 — падение Парижской коммуны.

1896 — в Нью-Йорке официально зафиксировано первое в истории дорожно-транспортное происшествие: автомобиль Генри Уэллса из Спрингфилда столкнулся с велосипедом Ивлина Томаса. У велосипедиста оказалась сломана нога.

1953 — в журнале Nature опубликована статья Джеймса Уотсона и Френсиса Крика, в которой они предложили структурную модель ДНК — двойную спираль.

1995 – в России введена в обращение стотысячная купюра.

Фото: coins.lave.ru

Странные праздники в мире?

День «В моём ведре дырка» отмечается в США.

День жёлтых от одуванчиков носов празднуют в мире.

Сегодня День посадки деревьев в Венесуэле.

Кто празднует именины 30 мая

Адриан

Афанасий

Евдокия

Степан



