Делимся рецептами вкусной окрошки

Историю блюда, а также лучшие рецепты для вас собрал «Вечерний Барнаул».

Фото: img4.dp.ru

В старину едали предки

Еще в начале XIX века окрошку подавали как закуску. И ценили за прекрасную способность… нейтрализовать последствия похмелья. Что, кстати, и сегодня актуально для многих, кто воспринимает майские каникулы исключительно, как повод для непрерывных возлияний на природе!

Будьте в тонусе!

Чем выше поднимается столбик уличного термометра, тем меньше хочется есть горячую пищу. Вот тут приходит на помощь холодная окрошка. Приготовленная на хлебном квасе, она освежает, поднимает жизненный тонус. И все это потому, что хлебный квас благотворно влияет на обмен веществ человека. Особую ценность для нашего здоровья представляет и содержащаяся в хлебном квасе молочная кислота. Она обладает бактерицидными свойствами и способна подавлять деятельность гнилостных бактерий, оказывая благоприятное воздействие на процесс пищеварения.

Рецептов окрошки существует немало, но ни одна хозяйка никогда не забывает положить в это блюдо зелень. Укропа и зелёного лука в окрошке может быть много. Кроме того, что эта зелень богата каротином и витамином С, она содержит и много хлорофилла, способного защитить нас от рака толстого кишечника.

С чём у вас окрошка?

Окрошка на минералке

Фото: vpuzo.com

Альтернативу квасу, как суповой основе, нашли уже ХIХ веке – окрошку готовили на огуречном или капустном рассоле, кислом молоке или молочной сыворотке. А с чем сегодня делают окрошку:

Кефир – отличная основа для окрошки. Для овощного варианта возьмите кефир жирностью 3,2%, для окрошки с отварным мясом или ветчиной — подойдет кефир 1%. Если кефир слишком густой, немного разбавьте его холодной кипяченой водой.

Тан. Этот кисломолочный напиток готовят из коровьего и козьего молока с закваской, так что его слегка «газированный» характер как нельзя лучше подходит для окрошки. Только не солите, в тане уже содержится соль!

Минералка. Да-да, газированная минеральная вода тоже подходит для приготовления окрошки. Молочный вкус окрошке с минералкой придаст щедрая ложка сметаны.

Квас. Если вы не делаете домашнего кваса, выбирайте в магазине наименее сладкий. А ещё попробуйте приготовить ботвинью. Это вид холодного супа с молодой свекольной ботвой, наполнением, как у окрошки, и рыбой, но с добавлением отварной свеклы и свекольного отвара пополам с квасом.

Микс. 1 л. айрана + 1 л. кефира + 0,5 л. солоноватой минералки (типа «Боржоми»). Добавить 2 ст. л. вкусной горчицы и 2 ст. л. сливочного хрена. Много соли, пару щепоток сахара и свежемолотого чёрного перца.

Окрошка

Фото: sovjen.ru

Классика жанра

Для приготовления классической окрошки используется постоянный набор продуктов, к которому добавляются те или иные ингредиенты на ваш выбор. Постоянные ингредиенты: 1,5 л. кваса, 2 яйца, 1 ч. ложка горчицы, 1 ст. ложка сахара, хрен по вкусу, 2 свежих огурца, 2 вареных картофелины, 150-200 г. зеленого лука.

Мясные ингредиенты на ваш выбор: самый бюджетный и доступный вариант – докторская колбаса или ветчина, более сытный и мясной – отварная говядина, курятина и даже мякоть варёной рыбы разных видов.

Сварите яйца вкрутую, отделите желтки от белков. Желтки положите в глубокую миску, разотрите их с горчицей, сахаром, солью и хреном и залейте квасом – 1/2 стакана. Заправка готова! Нарежьте мясо или рыбу, огурцы, картофель, зеленый лук, белки яиц и добавьте их в миску с заправкой. Влейте в миску два стакана кваса, все размешайте, плотно закройте крышкой и на 2-3 часа уберите в холодильник. Добавьте в окрошку оставшийся квас перед подачей на стол. В каждую тарелку положите сметану и зелень.

Нарезка для окрошки

Фото:globalcook.ru

Окрошка с таном

Требуется: 1,5 л. тана, 4 шт. картофеля, 4 яйца, 1 пучок редиса, 400 г. варено-копченого куриного филе или ветчины, 2-3 свежих огурца, 1 сладкая красная луковица, 3-4 ч. л. горчицы, по 1 пучку зеленого лука и укропа соль по вкусу.

Как приготовить: картофель отварите в мундире, остудите, очистите, нарежьте мелким кубиком. Яйца отварите вкрутую, обдайте холодной водой и очистите. Белки порубите. Желтки разотрите с горчицей. Зелень вымойте и обсушите на бумажном полотенце. Куриное филе или ветчину, огурцы и луковицу нарежьте мелким кубиком, зелень мелко порубите. Все выложите в большую миску и хорошо перемешайте, добавив белки. Разложите смесь по тарелкам, залейте охлажденным таном, добавьте в каждую тарелку немного горчично-желтковой смеси. Посолите по вкусу.

Постная окрошка

Требуется: 1,5 л. белого хлебного кваса, 4 шт. картофеля, 1 пучок редиса, по 3 малосольных и свежих огурца, 1 яблоко, по 1 пучку петрушки, укропа и зеленого лука, хрен или горчица по вкусу соль по вкусу.

Как приготовить: картофель отварите в мундире, остудите и очистите. Картофель, яблоко, малосольные и свежие огурцы нарежьте мелким кубиком, редис натрите на терке. Зелень промойте, обсушите и мелко порубите. Все овощи и зелень перемешайте в миске и разложите по тарелкам, залейте белым квасом, добавьте по вкусу немного хрена или горчицы, посолите, и перемешайте.

Окрошка с копчёным лососем

Окрошка с лососем

Фото: versiya.info

Требуется: 1,5 л. ржаного кваса, 300 г. подкопченного лосося, 4 шт. картофеля, 4 яйца 1 некрупная луковица, 3 свежих огурца, 1 пучок укропа, 3-4 стрелки зеленого лука, 200 г. сметаны, 2 ч. л. натертого свежего или консервированного хрена, соль по вкусу.

Как приготовить: картофель отварите в мундире, остудите и очистите. Нарежьте

картофель, огурцы и лук мелким кубиком. Яйца отварите вкрутую, обдайте холодной водой, очистите и мелко нарежьте. Рыбу нарежьте кусочками. Мелко порубите зелень. Сметану смешайте с хреном. Соедините в большой миске рыбу, яйца, овощи и зелень. Перемешайте, разложите по тарелкам, залейте квасом и подавайте со сметаной.

И последнее, окрошка вкусна сразу, но ночная выдержка в холодильнике действует на нее как магическая пыльца!