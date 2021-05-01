Делимся рецептами вкусной окрошки

Историю блюда, а также лучшие рецепты для вас собрал «Вечерний Барнаул».
Еще в начале XIX века окрошку подавали как закуску. И ценили за прекрасную способность… нейтрализовать последствия похмелья. Что, кстати, и сегодня актуально для многих, кто воспринимает майские каникулы исключительно, как повод для непрерывных возлияний на природе!
Чем выше поднимается столбик уличного термометра, тем меньше хочется есть горячую пищу. Вот тут приходит на помощь холодная окрошка. Приготовленная на хлебном квасе, она освежает, поднимает жизненный тонус. И все это потому, что хлебный квас благотворно влияет на обмен веществ человека. Особую ценность для нашего здоровья представляет и содержащаяся в хлебном квасе молочная кислота. Она обладает бактерицидными свойствами и способна подавлять деятельность гнилостных бактерий, оказывая благоприятное воздействие на процесс пищеварения.
Рецептов окрошки существует немало, но ни одна хозяйка никогда не забывает положить в это блюдо зелень. Укропа и зелёного лука в окрошке может быть много. Кроме того, что эта зелень богата каротином и витамином С, она содержит и много хлорофилла, способного защитить нас от рака толстого кишечника.
Альтернативу квасу, как суповой основе, нашли уже ХIХ веке – окрошку готовили на огуречном или капустном рассоле, кислом молоке или молочной сыворотке. А с чем сегодня делают окрошку:
Кефир – отличная основа для окрошки. Для овощного варианта возьмите кефир жирностью 3,2%, для окрошки с отварным мясом или ветчиной — подойдет кефир 1%. Если кефир слишком густой, немного разбавьте его холодной кипяченой водой.
Тан. Этот кисломолочный напиток готовят из коровьего и козьего молока с закваской, так что его слегка «газированный» характер как нельзя лучше подходит для окрошки. Только не солите, в тане уже содержится соль!
Минералка. Да-да, газированная минеральная вода тоже подходит для приготовления окрошки. Молочный вкус окрошке с минералкой придаст щедрая ложка сметаны.
Квас. Если вы не делаете домашнего кваса, выбирайте в магазине наименее сладкий. А ещё попробуйте приготовить ботвинью. Это вид холодного супа с молодой свекольной ботвой, наполнением, как у окрошки, и рыбой, но с добавлением отварной свеклы и свекольного отвара пополам с квасом.
Микс. 1 л. айрана + 1 л. кефира + 0,5 л. солоноватой минералки (типа «Боржоми»). Добавить 2 ст. л. вкусной горчицы и 2 ст. л. сливочного хрена. Много соли, пару щепоток сахара и свежемолотого чёрного перца.
Для приготовления классической окрошки используется постоянный набор продуктов, к которому добавляются те или иные ингредиенты на ваш выбор. Постоянные ингредиенты: 1,5 л. кваса, 2 яйца, 1 ч. ложка горчицы, 1 ст. ложка сахара, хрен по вкусу, 2 свежих огурца, 2 вареных картофелины, 150-200 г. зеленого лука.
Мясные ингредиенты на ваш выбор: самый бюджетный и доступный вариант – докторская колбаса или ветчина, более сытный и мясной – отварная говядина, курятина и даже мякоть варёной рыбы разных видов.
Сварите яйца вкрутую, отделите желтки от белков. Желтки положите в глубокую миску, разотрите их с горчицей, сахаром, солью и хреном и залейте квасом – 1/2 стакана. Заправка готова! Нарежьте мясо или рыбу, огурцы, картофель, зеленый лук, белки яиц и добавьте их в миску с заправкой. Влейте в миску два стакана кваса, все размешайте, плотно закройте крышкой и на 2-3 часа уберите в холодильник. Добавьте в окрошку оставшийся квас перед подачей на стол. В каждую тарелку положите сметану и зелень.
Требуется: 1,5 л. тана, 4 шт. картофеля, 4 яйца, 1 пучок редиса, 400 г. варено-копченого куриного филе или ветчины, 2-3 свежих огурца, 1 сладкая красная луковица, 3-4 ч. л. горчицы, по 1 пучку зеленого лука и укропа соль по вкусу.
Как приготовить: картофель отварите в мундире, остудите, очистите, нарежьте мелким кубиком. Яйца отварите вкрутую, обдайте холодной водой и очистите. Белки порубите. Желтки разотрите с горчицей. Зелень вымойте и обсушите на бумажном полотенце. Куриное филе или ветчину, огурцы и луковицу нарежьте мелким кубиком, зелень мелко порубите. Все выложите в большую миску и хорошо перемешайте, добавив белки. Разложите смесь по тарелкам, залейте охлажденным таном, добавьте в каждую тарелку немного горчично-желтковой смеси. Посолите по вкусу.
Требуется: 1,5 л. белого хлебного кваса, 4 шт. картофеля, 1 пучок редиса, по 3 малосольных и свежих огурца, 1 яблоко, по 1 пучку петрушки, укропа и зеленого лука, хрен или горчица по вкусу соль по вкусу.
Как приготовить: картофель отварите в мундире, остудите и очистите. Картофель, яблоко, малосольные и свежие огурцы нарежьте мелким кубиком, редис натрите на терке. Зелень промойте, обсушите и мелко порубите. Все овощи и зелень перемешайте в миске и разложите по тарелкам, залейте белым квасом, добавьте по вкусу немного хрена или горчицы, посолите, и перемешайте.
Требуется: 1,5 л. ржаного кваса, 300 г. подкопченного лосося, 4 шт. картофеля, 4 яйца 1 некрупная луковица, 3 свежих огурца, 1 пучок укропа, 3-4 стрелки зеленого лука, 200 г. сметаны, 2 ч. л. натертого свежего или консервированного хрена, соль по вкусу.
Как приготовить: картофель отварите в мундире, остудите и очистите. Нарежьте
картофель, огурцы и лук мелким кубиком. Яйца отварите вкрутую, обдайте холодной водой, очистите и мелко нарежьте. Рыбу нарежьте кусочками. Мелко порубите зелень. Сметану смешайте с хреном. Соедините в большой миске рыбу, яйца, овощи и зелень. Перемешайте, разложите по тарелкам, залейте квасом и подавайте со сметаной.
И последнее, окрошка вкусна сразу, но ночная выдержка в холодильнике действует на нее как магическая пыльца!