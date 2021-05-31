Из шести человек выжила 15-летняя девочка: на алтайской трассе столкнулись два автомобиля

Сегодня, 31 мая 2021 года, около 14:00 на трассе К-05 «Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница с Кемеровской областью» , примерно в 10 километрах от села Мартыново, произошло столкновение Nissan и Subaru.





Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В результате ДТП из шести человек, находящихся в автомобилях, выжила только пятнадцатилетняя девочка, которую госпитализировали, пишет ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Автомобиль Subaru сгорел, в салоне обнаружено предположительно тело водителя. В автомобиле Nissan погибли четыре человека.

Возраст и личности погибших и пострадавшего уточняются, передаёт МВД региона.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.