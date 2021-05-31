Как готовить и хранить пищу, чтобы не отравиться? Рекомендации Роспотребнадзора

Как бы ни была развита система общественного питания, чаще всего мы готовим пищу и едим дома. В статье мы расскажем о простейших гигиенических правилах, которые помогут избежать инфекционных болезней и пищевых отравлений.

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О микробах

Инфекционные заболевания и пищевые отравления вызываются патогенными микробами. К ним относятся, например, бактерии сальмонелла, шигелла, кишечная палочка E. coli, паразиты вроде трихинеллы, вирус гепатита А и норовирус.

На одном квадратном сантиметре человеческой кожи постоянно проживают 100 тысяч бактерий.

Микроорганизмы есть везде, но чаще всего встречаются в фекалиях, почве и воде, на коже людей, в шерсти животных, на немытых овощах и фруктах. Попав в благоприятную среду, где достаточно пищи, воды и тепла, микробы начинают интенсивно размножаться: за шесть часов из одной бактерии может получиться до 16 миллионов потомков.

Но даже от самых вредоносных микроорганизмов можно защититься, соблюдая несколько несложных правил.

Правильно выбираем продукты

Выбирайте только свежие продукты, без гнили и плесени, фрукты и овощи — с неповреждённой кожурой.

Мясо, рыбу и молочные продукты необходимо покупать только в специально приспособленных для этого торговых точках, оборудованных холодильниками, отдельными чистыми лотками и т. п. Особенно опасны мясо, рыба и молочные продукты, которые лежат вне холодильника.

Обращайте внимание на дату изготовления и не берите просроченный товар. Пастеризованные продукты хранятся дольше и портятся реже, чем сырые.

Подробнее о том, как выбрать качественное мясо, рыбу, овощи, соки, хлебобулочные изделия и молочные продукты, читайте в отдельных статьях.

Поддерживаем чистоту на кухне

Основной источник микробов на кухне — это немытые руки, сырые продукты и пищевые отходы. При термической обработке бактерии, находящиеся на продуктах, погибают, но могут остаться на руках, посуде, столах, разделочных досках и хозяйственных тряпках — за чистотой этих предметов необходимо тщательно следить.

Мойте руки перед любым контактом с пищей, в процессе приготовления и перед едой.

Мыть руки необходимо не только после посещения туалета или игр с животными, но и после контакта с бытовыми химикатами и даже после курения — в сигаретах помимо никотина и смол есть и опасные бактерии. Мойте руки с мылом, намыливая не менее 20 секунд, температура воды не имеет значения.

После приготовления пищи нужно тщательно вымыть стол, посуду, убрать мусор. Разделочные доски промойте с применением моющих средств, прополаскивая горячей водой.

Для разделки мяса и рыбы не рекомендуется использовать деревянные доски — они плохо моются и еще хуже сохнут, создавая благоприятную влажную среду для патогенных микроорганизмов.

Все пищевые отходы с тарелок и кастрюль нужно своевременно выбрасывать, а мусорное ведро регулярно опустошать.

Кухонные полотенца, тряпки и прихватки следует часто менять, стирать и выбрасывать, когда они приходят в негодность.

Нельзя пускать на кухонный стол домашних животных.

Соблюдаем гигиену при хранении продуктов

Сырые продукты храните отдельно и как можно дальше от готовых блюд, можно в закрытых контейнерах, используйте для них разные ножи и разделочные доски. В первую очередь это касается сырого мяса и рыбы — в них бактерии размножаются особенно интенсивно.

Оптимальная температура для хранения продуктов — либо ниже +5, либо выше +60 градусов, а при комнатной температуре опасные микроорганизмы размножаются очень быстро.

Поэтому не оставляйте готовую пищу при комнатной температуре дольше, чем на два часа — как только она остынет, сразу убирайте в холодильник. Там её нужно хранить в закрытой посуде или пластиковом контейнере. Если обед или ужин задерживается, сохраните приготовленную пищу горячей, при температуре выше +60 градусов.

Вздувшиеся консервы или даже слегка заветрившиеся продукты необходимо немедленно выбросить.

Готовим пищу гигиенично

Перед приготовлением даже идеальные на вид сырые продукты следует тщательно вымыть. Особенно это касается овощей, фруктов и зелени.

Обнаружив, что продукт тронут плесенью, выбросьте его целиком: нельзя отрезать зацветший кусочек, употребляя остальную часть для приготовления пищи.

Если для приготовления пищи используются замороженные продукты, размораживайте их на нижней полке холодильника, а не при комнатной температуре — в холодильнике в них не успеют размножиться микробы.

В процессе приготовления продукты необходимо хорошо проваривать или прожаривать — особенно это касается морепродуктов, яиц, больших кусков мяса, цельных тушек птицы. Опасные микроорганизмы (сальмонеллы, шигеллы и даже вирус гепатита А) не выживают при обработке не менее 10 минут при температуре +70 градусов, однако необходимо, чтобы до такой температуры продукт прогрелся по всей толщине.

Это условие легче выполняется при варке, поэтому варёная пища всегда будет более безопасной, чем жареная. А жареное цельным куском мясо (стейк, ростбиф) безопаснее котлет или других изделий из фарша: даже если толща мяса не прожарится, меньше опасность, что в неё попали микробы с грязных рук.

Основной признак готовности жареного мяса или рыбы — абсолютно прозрачный сок.

Яйца лучше варить вкрутую: при приготовлении всмятку или в мешочек они не прогреваются как следует, и, если в них содержалась сальмонелла, она не успевает погибнуть. Употреблять в пищу сырые яйца нельзя.

Готовую пищу разогревайте в кастрюле и на сковородке, супы доводите до кипения, чтобы уничтожить микроорганизмы. В микроволновой печи продукты разогреваются слишком быстро, и поэтому все микробы погибнуть не успевают.

Не пейте сырую воду из-под крана — кипятите или используйте специальные фильтры для очистки.