Сибирский клещевой тиф подозревают у 98 жителей Алтайского края

В их числе 36 детей до 14 лет. Также в регионе зарегистрировали девять случаев подозрения на заболевание клещевым вирусным энцефалитом, в том числе у двух детей, и три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у двух детей до 14 лет.

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В Барнауле зарегистрировано 24 случая подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом, в том числе у восьми детей до 14 лет; пять случаев подозрения на заболевание клещевым вирусным энцефалитом, в том числе у двух детей, и один случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у ребенка до 14 лет.

В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что за прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 1 151 житель края.

Отметим, что с начала сезона активности клещей, 5 апреля 2021 года, в поликлиники Алтайского края с жалобами на присасывание клещей обратились 4 763 человека, из них 1 447 детей до 14 лет. Из общего числа пострадавших в Барнауле зарегистрировано 1 426 человек, обратившихся в медицинские организации города по поводу присасывания клещей, из них 304 ребенка до 14 лет. Всем подлежащим детям введён иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение.

При исследовании клещей, снятых с пострадавших от их присасывания лиц, в 4% клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 12,4% клещей — наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза. Всем пострадавшим от присасывания заражённых клещей проведено профилактическое лечение, заболевших клещевыми инфекциями среди них нет.

В настоящее время наблюдается пик активности клещей.

Специалисты управления ещё раз напоминают, что в период высокой активности клещей (в мае – июне) при выезде на природу необходимо соблюдать основные меры профилактики клещевого энцефалита: собираясь в лес, необходимо одеться так, чтобы исключить возможность попадания клещей под одежду; брюки надо заправить в сапоги, рубашку в брюки; манжеты рукавов, воротник должны плотно прилегать к телу. Для отпугивания клещей на одежду можно наносить отпугивающие средства (репелленты), которые существенно снижают риск присасывания клещей.

При присасывании клеща необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью в травмпункты медицинских организаций по месту жительства для решения вопроса о необходимости введения иммуноглобулина. Иммуноглобулин следует вводить в первые три-четыре дня с момента присасывания клеща и при установленном факте, что клещ заражён вирусом клещевого энцефалита.

Лабораторное исследование клеща на заражённость его вирусом клещевого энцефалита проводится в вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» и её филиалах:

в Барнауле по адресу: г. Барнаул, ул. М. Горького, 28, понедельник– четверг с 8:30 до 16:42; пятница с 8:30 до 15:42; суббота, воскресенье, праздничные дни с 8:30 до 16:42, тел. 838-52-50–40–34. С 15:42 до 19:00 — дежурный из санитарно-гигиенической лаборатории и лаборатории физико-химических методов исследования примет клеща и ответит на вопросы; тел. 838-52-50–30–68. С 19:00 до 8:30 — приём клещей в лабораторном корпусе, пост охраны № 2, тел. 838-52-24–32–51;

в Бийске по адресу: ул. Советская, 74, понедельник–пятница с 8:30 до 16:30, выходные: суббота, воскресенье, тел. 8 (38-54) 34-94-12;

в Рубцовске по адресу: ул. Краснознаменская, 118, понедельник–пятница с 8:30 до 16:45, выходные: суббота, воскресенье, тел. 8 (385-57) 9-61-06;

в Заринске, ул. Горького, 16, понедельник–пятница с 8:30 до 16:42, выходные: суббота, воскресенье, тел. 8 (385-95) 9-90-32;

в Славгороде, ул. К.Маркса, 281, 16, понедельник–четверг с 8:30 до 16:42, пятница с 8:30 до 15:42, выходные: суббота, воскресенье, тел. 8 (385-68) 5-18-91;

в Камне-на-Оби, ул. Ленина, 77, понедельник–пятница с 8:30 до 16:42, выходные: суббота, воскресенье, тел. 8 (385-84) 2-55-33.

Для исследования клеща на наличие вируса клещевого энцефалита, его необходимо поместить в ёмкость, закрытую плотной тканью, и живым привезти в вирусологическую лабораторию. Исследование проводится в течение 1 дня.

При обнаружении антигена клещевого энцефалита в исследуемом клеще пострадавшему следует обратиться в пункты серопрофилактики в медицинских организациях по месту жительства для введения иммуноглобулина. Как и в предыдущие годы, противоклещевой иммуноглобулин вводится детям до 14 лет бесплатно в г. Барнауле в травмпункте детской поликлиники № 9, в других городах и районах края — в детских поликлиниках по месту жительства. Взрослые обслуживаются через страховые компании: застрахованные — по страховым полисам, незастрахованные лица — за личные средства в пунктах серопрофилактики в медицинских организациях по месту жительства.

Травматологические пункты Барнаула:

ул. Малахова 51, городская больница № 11, травмпункт, круглосуточно, тел. 838-52-40–06–49;

ул. Георгиева 13, детская поликлиника № 9, травмпункт, круглосуточно, тел. 838-52-72–08–15;

ул. Георгиева 51, городская поликлиника № 9, травмпункт, круглосуточно, тел. 838-52-47–77–26.

Пункты серопрофилактики Барнаула:

ул. Малая Олонская, 17, ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС», понедельник– четверг с 8:30 до 17:00; пятница с 8:00 до 17:00; суббота с 9:30 до 15:00, выходной воскресенье. В сезон активности клеща до 21:00 без выходных, тел. 838-52-63–09–09;

ул. Малахова 146, ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС», понедельник–четверг с 8:30 до 18:00; пятница с 8:30 до 17:00; выходные: суббота, воскресенье, тел. 838-52-72–34–53;

ул. Малахова 51, КГБУЗ «Городская больница № 11», травмпункт, с 8:00 до 22:00, тел. 838-52-40–06–49;

ул. Георгиева 13, КГБУЗ «Детская поликлиника № 9», травмпункт, круглосуточно, тел. 838-52-72–08–15;

ул. Георгиева 51, КГБУЗ «Городская поликлиника № 9», травмпункт, круглосуточно, тел. 838-52-47–77–26

Снятых клещей при невозможности доставки на исследование необходимо сжечь. Клещей нельзя давить руками, так как вирус через микротравмы может попасть в организм человека.

В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий специалистами управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю реализуется план по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся клещами. Управлением проводится контроль выполнения ранее выданных предписаний в адрес администраций городов и районов края, руководителей предприятий, учреждений и организаций о проведении истребительных мероприятий против клещей на подведомственных территориях (базы отдыха, парки, скверы, зоны отдыха, учреждения в лесных массивах и др.).

Всего по краю в 2021 г. запланировано обработать 2545 га территорий загородных оздоровительных учреждений, санаториев, баз отдыха, туристических баз, парков, медицинских организаций и др.

По данным на 28 мая 2021 года от клещей обработано 2534,5 га территорий парков и скверов населённых мест, баз отдыха, кладбищ (99,5% от запланированного).

Эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передающимся с укусом клещей, находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.