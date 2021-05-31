Сибирский клещевой тиф подозревают у 98 жителей Алтайского края

В их числе 36 детей до 14 лет. Также в регионе зарегистрировали девять случаев подозрения на заболевание клещевым вирусным энцефалитом, в том числе у двух детей, и три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у двух детей до 14 лет.
В Барнауле зарегистрировано 24 случая подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом, в том числе у восьми детей до 14 лет; пять случаев подозрения на заболевание клещевым вирусным энцефалитом, в том числе у двух детей, и один случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у ребенка до 14 лет.
В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что за прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 1 151 житель края.
Отметим, что с начала сезона активности клещей, 5 апреля 2021 года, в поликлиники Алтайского края с жалобами на присасывание клещей обратились 4 763 человека, из них 1 447 детей до 14 лет. Из общего числа пострадавших в Барнауле зарегистрировано 1 426 человек, обратившихся в медицинские организации города по поводу присасывания клещей, из них 304 ребенка до 14 лет. Всем подлежащим детям введён иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение.
При исследовании клещей, снятых с пострадавших от их присасывания лиц, в 4% клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 12,4% клещей — наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза. Всем пострадавшим от присасывания заражённых клещей проведено профилактическое лечение, заболевших клещевыми инфекциями среди них нет.
В настоящее время наблюдается пик активности клещей.
Специалисты управления ещё раз напоминают, что в период высокой активности клещей (в мае – июне) при выезде на природу необходимо соблюдать основные меры профилактики клещевого энцефалита: собираясь в лес, необходимо одеться так, чтобы исключить возможность попадания клещей под одежду; брюки надо заправить в сапоги, рубашку в брюки; манжеты рукавов, воротник должны плотно прилегать к телу. Для отпугивания клещей на одежду можно наносить отпугивающие средства (репелленты), которые существенно снижают риск присасывания клещей.
При присасывании клеща необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью в травмпункты медицинских организаций по месту жительства для решения вопроса о необходимости введения иммуноглобулина. Иммуноглобулин следует вводить в первые три-четыре дня с момента присасывания клеща и при установленном факте, что клещ заражён вирусом клещевого энцефалита.
Лабораторное исследование клеща на заражённость его вирусом клещевого энцефалита проводится в вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» и её филиалах:
Для исследования клеща на наличие вируса клещевого энцефалита, его необходимо поместить в ёмкость, закрытую плотной тканью, и живым привезти в вирусологическую лабораторию. Исследование проводится в течение 1 дня.
При обнаружении антигена клещевого энцефалита в исследуемом клеще пострадавшему следует обратиться в пункты серопрофилактики в медицинских организациях по месту жительства для введения иммуноглобулина. Как и в предыдущие годы, противоклещевой иммуноглобулин вводится детям до 14 лет бесплатно в г. Барнауле в травмпункте детской поликлиники № 9, в других городах и районах края — в детских поликлиниках по месту жительства. Взрослые обслуживаются через страховые компании: застрахованные — по страховым полисам, незастрахованные лица — за личные средства в пунктах серопрофилактики в медицинских организациях по месту жительства.
Травматологические пункты Барнаула:
Пункты серопрофилактики Барнаула:
Снятых клещей при невозможности доставки на исследование необходимо сжечь. Клещей нельзя давить руками, так как вирус через микротравмы может попасть в организм человека.
В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий специалистами управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю реализуется план по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся клещами. Управлением проводится контроль выполнения ранее выданных предписаний в адрес администраций городов и районов края, руководителей предприятий, учреждений и организаций о проведении истребительных мероприятий против клещей на подведомственных территориях (базы отдыха, парки, скверы, зоны отдыха, учреждения в лесных массивах и др.).
Всего по краю в 2021 г. запланировано обработать 2545 га территорий загородных оздоровительных учреждений, санаториев, баз отдыха, туристических баз, парков, медицинских организаций и др.
По данным на 28 мая 2021 года от клещей обработано 2534,5 га территорий парков и скверов населённых мест, баз отдыха, кладбищ (99,5% от запланированного).
Эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передающимся с укусом клещей, находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.