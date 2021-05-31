В Роспотребнадзоре сообщили, что употребление табака повышает риск заражения COVID-19

Это связано с тем, что у курящих уже повреждены лёгкие.

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Отметим: курение сигарет с фильтром является небезопасным, поскольку фильтры не обеспечивают полную защиту от вредных веществ. Вред от курения любых сигарет, включая лёгкие, одинаков, а длительное курение приводит к заболеваниям различных органов и систем, поэтому риск заражения COVID-19 повышается.

В Роспотребнадзоре напомнили, что курение является причиной развития множества болезней, включая онкологию, инсульт, ишемическую болезнь сердца. Оно вызывает 84% смертей от рака лёгких и 83% смертей от хронической обструктивной болезни лёгких. Более 93% случаев возникновения рака в горле вызваны курением. Оно также сокращает жизнь мужчин примерно на 12 лет, а женщин — на 11 лет, пишет «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.