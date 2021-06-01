Барнаульские студенты придумали полезный мармелад

Сегодня, 1 июня, в Барнауле пройдет презентация уникального биопродукта под названием «МармеЛорд», который разработали студенты АлтГУ, сообщает пресс-служба опорного вуза.

Фото: пресс-служба АлтГУ

Презентация пройдет в формате экспертной сессии с участием представителей органов власти Алтайского края (Минэкономразвития, Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям), Агентства стратегических инициатив, бизнеса и научного экспертного сообщества.

– «МармеЛорд» — это не просто мармелад, это низкокалорийный натуральный функциональный продукт питания, изготавливаемый из ягодного пюре с добавлением загустителя. Использование природного пектина в роли загустителя не требует участия в продукте искусственных добавок, – уточнила Екатерина Макеева, студентка 2 курса Института химии и химико-фармацевтических технологий АлтГУ.

Презентация и экспертное обсуждение проекта состоится 1 июня в 14.00 в аудитории 519 «М» по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина 61.