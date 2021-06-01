Депутаты Барнаульской городской Думы утвердили изменения и дополнения в Правила землепользования и застройки

28 мая депутаты БГД утвердили поправки в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ), которые предварительно прошли процедуру общественных слушаний и обсуждения на различных площадках с участием общественности Барнаула.

Фото: Михаил Полубедов

О том, какие изменения утверждены в ПЗЗ, журналистам рассказала председатель городской Думы Галина Буевич.

— Остановлюсь на основных блоках поправок. В первую очередь, это приведение ПЗЗ в соответствие с федеральным законодательством: Правила мы приняли в конце 2019 года, за это время в Градостроительном кодексе произошли значительные изменения, — отметила спикер. — Следующий блок вопросов касается введения нового понятия — комплексное развитие территории. Это позволит в дальнейшем планировать развитие любой территории с учётом сложившегося ландшафта. Предложения граждан, касающиеся зонирования территорий, в частности малоэтажной застройки частного сектора, будут рассматриваться только при внесении изменений в Генплан Барнаула. Над изменениями мы уже начали работать, и средства в бюджет города на эти цели также заложены.

В ходе обсуждения поправок в ПЗЗ от жителей Барнаула поступило порядка 700 предложений. Часть из них нашла свое отражение в принятом документе.

Кроме того, депутатский корпус единогласно принял кандидатуру Юрия Асеева на должность главы администрации Октябрьского района.

Решение об утверждении кандидатуры Юрия Асеева депутаты приняли единогласно по результатам беседы с претендентом на вакантную должность. Ранее новый глава Октябрьского района исполнял обязанности первого замглавы администрации Индустриального района, а до этого замещал главу Власихинской сельской администрации.

— Уже то, что в администрации Индустриального района переживают, что Асеев ушёл, говорит, что человек он профессиональный, — сказала Галина Буевич. — Для него это знакомая работа. У депутатов есть определённый оптимизм относительно того, как Асеев будет развивать Октябрьский район.

Юрий Асеев поблагодарил депутатов за доверие, отметил, что учтёт высказанные замечания и надеется на совместную работу.