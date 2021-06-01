Рассказываем, каким будет лето в Барнауле в 2021 году

Вероятностный прогноз температуры и осадков опубликовал Гидрометцентр России.

Фото: «Вечерний Барнаул» / Михаил Полубедов

Июнь

Синоптики предполагают, что в первый летний месяц осадков будет больше нормы. Температура воздуха ожидается не выше нормы. Отметим, что в Барнауле норма средней месячной температуры составляет +17,7 градуса.

Июль

В июле будет прохладнее, чем обычно. А осадков ожидается очень много. В этом месяце норма средней месячной температуры в столице Алтайского края равна +19,9 градуса.

Август

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра, в последнем месяце лета отклонений в температурном режиме не ожидается. В августе норма средней месячной температуры в Барнауле составляет +16,7 градуса.