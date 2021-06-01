Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Международным днём защиты детей

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Международным днем защиты детей — веселым и ярким летним праздником!

Забота о подрастающем поколении — одна из ключевых задач государства. Об этом говорят очередные меры поддержки семей с детьми, а также будущих матерей, о которых в ходе послания Федеральному Собранию объявил Президент России Владимир Путин.

Дети — это смысл жизни, наше будущее. Ради них мы живем и работаем, развиваем и благоустраиваем родной город. В рамках реализации национальных проектов в краевой столице только в этом году планируется открыть 5 новых детских садов, построить школу. Наш долг — сделать все возможное, чтобы ребятишки росли в атмосфере счастья и радости, любви и заботы, развивали и реализовывали свои способности.

Талантливые юные барнаульцы уверенно побеждают на школьных олимпиадах, в творческих конкурсах и спортивных состязаниях. Добиваться успехов помогают трудолюбие и целеустремленность, а еще родители и педагоги, вкладывающие все свои силы и душевное тепло.

Пусть у барнаульских мальчишек и девчонок будет радостное и счастливое детство. Пусть исполнятся самые заветные мечты. Желаю всем мира и добра, здоровья и радости!