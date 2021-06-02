Галина Виноградова завоевала медаль чемпионата России по спортивному ориентированию

Барнаульская спортсменка, призёр чемпионата мира и чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта Галина Виноградова стала серебряной медалисткой чемпионата России в спринтерских дисциплинах. Турнир завершился в Ленинградской области.

Галина и Михаил Виноградовы на старте «Всероссийского азимута» в Барнауле. Фото: Ярослав Махначёв.

Два дня она была на спринтерских дистанциях второй и один день — пятой, по сумме результатов оказалась на втором месте общего зачёта. Тренирует спортсменку супруг Михаил Виноградов.

Это последний старт Галины Виноградовой перед чемпионатом мира по спортивному ориентированию, который пройдёт в июле в Чехии.