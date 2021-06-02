Мошенники «развели» женщину из Алтайского края на полмиллиона рублей

60-летняя бийчанка пыталась получить компенсацию за некачественные лекарственные средства. Но только через месяц поняла, что её обманули.

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Неизвестный позвонил жительнице Бийска в конце апреля 2021 года. Он представился сотрудником правоохранительных органов и поинтересовался, не подавала ли женщина заявку на получение компенсации за некачественные лекарственные средства. Якобы правоохранители прекратили незаконную деятельность организации, которая распространяла через интернет поддельные таблетки. Сейчас её счета арестованы, и всем потерпевшим, кто находится в базе, судом назначены выплаты.

Далее пенсионерка связалась с «финансистом» и «юристом». По их словам, женщине полагалось 450 тысяч рублей, для получения которых необходимо оплатить только оформление документов, подоходный налог, бронирование машины и отчисление в Пенсионный фонд. Все услуги обошлись женщине в 247 500 рублей. После оплаты консультанты сказали, что можно увеличить сумму выплаты. Но для этого нужно внести дополнительные денежные средства. Женщина пополнила счета аферистов ещё на 216 тысяч рублей. Только спустя месяц пенсионерка поняла, что имеет дело с мошенниками и написала заявление в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

Полицейские обращаются к гражданам с напоминанием о необходимости проявлять бдительность при общении с незнакомцами. Перепроверять информацию, поступающую от неизвестных людей. Ни в коем случае не переводить денежные средства на чужие счета. И обязательно перезванивать на номера государственных или иных учреждений с целью проверки поступающей информации.