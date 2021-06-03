Барнаульцы могут сдать макулатуру

В городе проходит конкурс по сбору макулатуры «Сохраним лес вместе».
До 30 июня 2021 года жители Барнаула могут сдать тетради, книги, журналы, газеты, офисную бумагу, списанные архивы, гофрокартон, картонные коробки (без полиэтилена). Однако макулатуру нужно сортировать по видам и упаковывать малыми стопками. Пункт приёма находится по адресу: ул. Малахова, 1/2.
Участник, сдавший самое большое количество макулатуры и занявший первое место, получит денежный приз в размере 15 тысяч рублей, за второе место заплатят 10 тысяч рублей, за третье — 5 тысяч рублей.
Итоги конкурса будут подводить 1 июля, их опубликуют на странице компании в Instagram, передаёт администрация Барнаула.