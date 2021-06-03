Барнаульцы могут сдать макулатуру

В городе проходит конкурс по сбору макулатуры «Сохраним лес вместе».

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До 30 июня 2021 года жители Барнаула могут сдать тетради, книги, журналы, газеты, офисную бумагу, списанные архивы, гофрокартон, картонные коробки (без полиэтилена). Однако макулатуру нужно сортировать по видам и упаковывать малыми стопками. Пункт приёма находится по адресу: ул. Малахова, 1/2.

Участник, сдавший самое большое количество макулатуры и занявший первое место, получит денежный приз в размере 15 тысяч рублей, за второе место заплатят 10 тысяч рублей, за третье — 5 тысяч рублей.

Итоги конкурса будут подводить 1 июля, их опубликуют на странице компании в Instagram, передаёт администрация Барнаула.