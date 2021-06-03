Cоревнования по судомодельному спорту пройдут сегодня в парке «Арлекино»

Юные мастера судомодельных объединений Барнаула представят модели кораблей и судов различных классов.

Фото: Андрей Чурилов

Городские спортивно-технические соревнования по судомодельному спорту проводятся ежегодно в июне. Организаторы — комитет по образованию города Барнаула и МБУ ДО «Барнаульская городская станция юных техников». В 2021 году соревнования пройдут 3 июня на базе парка развлечений и отдыха «Арлекино» (ул. Г. Исакова, 149а).

Соревнования пройдут в личном и командном зачётах среди моделистов в возрасте от 7 до 16 лет. Командный зачёт проводится по результатам пяти моделей классов: ЕН-600 — модели гражданских судов; ЕК-600 — модели военных кораблей; ЕХ-600 — модели судов свободной конструкции; ЕЛ-600 — модели подводных лодок и Ф2-Ю — радиоуправляемые масштабные модели.

В программе соревнований — стендовые и ходовые испытания. В стендовых испытаниях оценивают соответствие внешнего вида модели судна, его конструкции, заявленной в документации. При ходовых испытаниях моделей гражданских судов, военных кораблей и судов свободной конструкции модели должны пройти определённую дистанцию. Победители и призёры соревнований в личном и командном зачёте будут награждены призами, кубками и дипломами комитета. Начало соревнований в 13:30. Все желающие поболеть за участников, посмотреть модели, представленные на турнире, и оценить их ходовые свойства, могут прийти в парк «Арлекино».