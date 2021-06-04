Чемпион плохого не посоветует. Интервью с обладателем главных титулов любительского бокса

Олег Саитов, почётный гость барнаульского первенства России по боксу, в 1990-е был одним из самых известных спортсменов страны. Он первым в России стал победителем чемпионата мира, Европы и Олимпийских игр, причём главный турнир выигрывал дважды, признавался лучшим спортсменом года в России.

Олег Саитов с молодым коллегой. Фото: Ярослав Махначёв.

Не останавливаться

— Мы живём за городом, поэтому когда едем на соревнования, успеваю изучить Барнаул. Он ухоженный, красивый, аккуратный, тут приветливые люди. Организация турнира на высшем уровне, ещё до приезда сюда, когда смотрел трансляцию, обратил внимание, как всё классно смотрится, — говорит Олег Элекпаевич.

— Насколько вообще спортсменам важен весь этот антураж, оформление турнира?

— Да они нужны даже больше не участникам, а зрителям. Участники-то в любых условиях могут боксировать. А вот зритель придёт, увидит красивую картинку и захочет, чтобы его дети тоже занимались этим видом спорта. А когда зайдет, посмотрит, что тут до участников дела никому нет, зачем ему такое надо?

— В Барнауле на ринг выходят спортсмены 17–18 лет. У вас же в этом возрасте были первые успехи?

— Да. Выиграл Европу и мир по юниорам, в Канаде признавался лучшим боксёром первенства мира. Прошёл на турнир через отбор в странах СНГ, тогда он был более жестким, чем сейчас. Посмотрите, как сильны сейчас узбекские и казахские боксёры, в этих странах сохранили советскую школу бокса, а у нас был провал, только сейчас навёрстываем.

— Участников барнаульского турнира называют теми, кто будет бороться за попадание на Олимпиаду в 2024 году. Что нужно, чтобы парни, кто выстрелит здесь, сохранили свой уровень до взрослого спорта?

— Вообще, чаще бывает, что те, кто в юниорах отличается, в мужском не находят себя. Надо просто искать пути к победе, не останавливаться. И быть готовым к взрослому боксу именно психологически. Там спортсмен на ринге бьется до конца, даже если он технически или тактически слаб. Я в юниорском возрасте уже начал побеждать тех, на кого ещё мальчишкой по телевизору смотрел. Меня главный тренер брал на сборы, чтобы просто в парах с мужиками постоять. Просил их, чтобы сильно меня не били. Поначалу я привыкал к такому боксу, а потом у самого пошло.

Флагманы бокса

— У российских боксёров на двух последних Олимпиадах всего по одной золотой медали. В чём причина?

— Мое мнение: когда у руля федерации стоит человек, которому бокс как таковой не интересен, он не ездит на турниры, — успеха не будет. Мало просто давать деньги на развитие и раздавать поручения, надо участвовать в процессе. Сейчас, к счастью, этого нет. Руководители российского бокса Умар Кремлёв и Кирилл Щекутьев приезжают на турниры, сами ведут дела. Появился совет чемпионов, совет тренеров, их привлекают для решения вопросов. А раньше каждый был сам по себе. Главный тренер сборной Александр Лебзяк, когда готовил команду к Олимпиаде, рассказывал: подаёт состав команды на утверждение, оттуда вычёркивают несколько фамилий и ставят других. Причины не объясняют. Так нельзя.

— Хорошо, тогда в Токио при удачных раскладах на что мы можем рассчитывать?

— Хотя и поставлена задача завоевать три золота, это сложно. Бокс везде поднялся. Раньше Индию никто не знал, сейчас она выигрывает. Куба подсела, зато, как уже говорил, узбеки, казахи сильные. Думаю, на Олимпиаде мы можем взять два золота, одно серебро, одну-две бронзы.

— Вы возглавляете Совет чемпионов. Что это за структура?

— В него входят победители Олимпиад, чемпионы мира. В принципе, войти в него может любой, если есть желание участвовать в развитии бокса. Члены совета ездят на турниры высокого уровня, входят в состав просмотровой комиссии, которая решает спорные ситуации, проводят мастер-классы, семинары для тренеров. Скажем так, они являются флагманами для детей, которые понимают: если им сказали делать так — значит, так надо.

— Кто для вас был ориентиром в детстве?

— Да любой чемпион мира или Европы. Каждое движение ловили. Не то чтобы копировали, скорее, под себя адаптировали. Чемпион плохого же не посоветует.

Журналист-автослесарь

— Олег Элекпаевич, вы первым из российских боксёров собрали все основные титулы любительского бокса. Для вас это было важно?

— Конечно. Но об этом не думал, иначе бы проиграл. Надо думать о предстоящем бое, а не о каких-то рекордах, это уже вопрос настроя.

— У вас могло бы быть и три золота Олимпиады. Проигранный полуфинал в Афинах не гложет?

— Нет. Тот бой получился немного странным. Перед последним раундом мне сказали, что проигрываю два очка. И за первую минуту заключительного раунда я по ощущениям балла три-четыре набрал, должен был вести. Обычно мне тренер говорит, что делать, в зависимости от ситуации. А тут кричит: «Минута осталась!», а я не пойму, то ли удерживать, то ли отыгрываться. И провел пассивно последние секунды. В итоге остался двукратным. А от третьего золота, может, крышу снесло бы.

— Алексей Тищенко рассказывал, что, когда выиграл все, что мог, потерял интерес к боксу.

— У меня тоже такое было. После первой Олимпиады я полгода отдыхал, после второй — вообще два года. Но держал себя в форме, бегал, в футбол играл. Когда после второй Олимпиады вернулся в бокс, за оставшиеся два года до следующих Игр почти не проигрывал.

— Работу тренером никогда не рассматривали?

— Титулованным спортсменам это тяжело, так как постоянно куда-то зовут. Вот даже просто приедешь на турнир, тебе надо готовить спортсмена, а тебя отвлекают, просят где-то выступить, сфотографироваться. Мастер-классы я готов проводить, а постоянно быть тренером — это кропотливая работа. Ты ведь воспитываешь ученика и как боксера, и как человека, себе уже не принадлежишь.

— Вы руководили спортивной сферой двух субъектов РФ, сейчас вы депутат Сахалинской областной Думы. Что больше по душе?

— Дума. Есть больше полномочий для решения различных вопросов, касающихся района и спортивной отрасли.

— При этом в своё время вы учились на автослесаря и журналиста. Отремонтировать автомобиль или написать статью можете?

— Я учился на крановщика, потом перевёлся на автослесаря. Сейчас автомобили такие, что туда без спецоборудования и навыков лучше не лезть. А когда «восьмёрки» и «девятки» были, сам обслуживал — карбюратор чистил, масло менял и так далее.

— А с журналистикой что?

— Я как-то комментировал бои, мне сказали, что хорошо получается, можно попробовать развиваться в этой сфере. Как раз знакомые предложили поступить в Казань на журналистику. Отучился, получил диплом, но журналистом так и не стал.

— Вы ещё и песни писали. Как сейчас с музыкальной деятельностью?

— Писал, потом бросил. Баловство все это, просто опыт был. Гитару осваивал сам. Я даже названия аккордов не знаю, только обозначение — Am, Dm, «лестницы», «окно». Конечно, иногда играю, пою, но на сцену выходить не буду. Пусть лучше этим профессионалы занимаются.