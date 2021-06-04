В Алтайском крае начались внеплановые проверки аттракционов

Как стало известно, 3 июня прокуратура Алтайского края дала согласие на проведение внеплановых выездных проверок индивидуальных предпринимателей, которые эксплуатируют аттракционы.

Фото: Михаил Полубедов

Напомним, после известного ЧП с батутом в Барнауле, когда пострадали дети, инспекция Гостехнадзора Алтайского края подала в прокуратуру заявление о согласовании таких внеплановых проверок. Однако прокуратура края отказала в согласовании из-за «отсутствия оснований». Также сообщалось, что заявление было подготовлено с нарушением правил.

2 июня было направлен новый пакет заявлений на проведение внеплановых проверок, на который в этот раз был дан положительный ответ. Пакет был подготовлен по результатам материалов, собранных инспекторами краевой инспекции Гостехнадзора в ходе плановых рейдовых осмотров. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, не исключено, что по итогам новых рейдов могут быть инициированы и другие внеплановые проверки аттракционов.