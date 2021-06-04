Три человека погибли в страшном ДТП на трассе в Алтайском крае

Сегодня, 4 июня 2021 года, около 3:15 на 230 км Чуйского тракта столкнулись ВАЗ-211440 и Renault RTP.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Сотрудники ГИБДД незамедлительно выехали на место происшествия для оказания помощи пострадавшим и организации дорожного движения.

Предварительно установлено, что мужчина 1983 года рождения на ВАЗ-211440 ехал со стороны Новосибирска в сторону Барнаула, выехал на встречку, где столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем Renault RTP под управлением мужчины 1974 года рождения.

В результате столкновения водитель автомобиля ВАЗ и его пассажиры, мужчины 1988 и 1991 годов рождения, скончались на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего, передаёт пресс-служба МВД России по Алтайскому краю.