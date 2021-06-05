Росгвардейцы спасли детский дом от возможного пожара в Алтайском крае

Бойцы первыми обнаружили возгорание рядом с детским социальным учреждением, приняли меры к недопущению распространения огня на его территорию и эвакуировали находившихся там детей.

Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

Героический поступок сотрудники Росгвардии совершили в Павловске. Во время патрулирования города старшина Павел Переверзев и сержант Захар Орлов заметили дым в районе центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Росгвардейцы, проследовав к месту происшествия, увидели, что горят хозяйственные постройки и деревянный забор частного дома, при этом огонь уже перекинулся на жилой дом, расположенной рядом с детским центром.

Росгвардейцы сообщили о пожаре в полицию и МЧС. Выяснив, что в жилом доме нет людей, вместе с работниками центра они эвакуировали на безопасное расстояние детей, раскатали рукава пожарного гидранта и начали тушить возгорание, не давая огню распространиться в сторону детского дома. По прибытии пожарных сотрудники Росгвардии оказали им помощь в ликвидации возгорания.

В результате происшествия сгорели хозяйственные постройки и часть веранды жилого дома, пострадавших нет, пишет пресс-служба ведомства.