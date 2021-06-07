Более четырёх тысяч барнаульских выпускников написали ЕГЭ по русскому языку

Единый государственный экзамен по русскому языку — самый массовый: в этом году он единственный является обязательным, все остальные предметы, в том числе и математику, выпускники могут сдавать по выбору. Свои знания ребята проверяли в минувшие четверг и пятницу.

Пакет с диском, на котором хранятся экзаменационные задания, вскрывают в присутствии выпускников. Фото: Андрей Чурилов

На территории барнаульского лицея № 129 нанесена специальная разметка, позволяющая сохранять полутораметровую дистанцию, на входе ребят ждёт термометрия, обработка рук и проверка металлоискателем.

— У меня с собой ничего нет, поэтому такой процедуры не боюсь, — улыбается выпускница гимназии № 27 Елизавета Бунина. — А в целом, конечно, волнуюсь, ведь от результата зависит медаль. Я в течение года плотно готовилась к экзамену по русскому языку. Уже сдала биологию. Этот предмет, пожалуй, самый сложный для меня, так как нужно хорошо владеть теорией, а вот химию можно нарешать, она у меня впереди. Планирую стать медиком, с выбором профессии определилась ещё в девятом, потому и поступила в класс профиля химбио.

Глеб Помещиков, ученик гимназии № 27, признаётся, что ему совсем нестрашно, а даже интересно — в четверг он сдавал свой самый первый экзамен.

— В силах своих уверен, надеюсь повторить результат пробника, я им был доволен, — говорит парень. — Вчера ещё раз прорешал онлайн-тест, допустил четыре ошибки, вполне приемлемо. К ЕГЭ по русскому готовился 11 лет, получается, он ведь у нас с первого класса. Если к самому экзамену — то два года упорно. Столько же к английскому языку. А вот к обществознанию — всего год, теперь жалею, надо было раньше начинать. Буду поступать на юрфак в АлтГУ.

Вместе с выпускниками гимназии № 27 на базе лицея русский язык сдавали одиннадцатиклассники школ № 1 и № 48. В четверг на экзамен пришли 93 человека.

— На нашей базе ЕГЭ сдают уже не первый год, механизм оттачивается, вопросов к нам нет, — отмечает директор лицея № 129 Сергей Кутлан. — Даже в условиях пандемии стараемся сделать условия наиболее комфортными. Так, с пяти часов утра уже открыли все окна — проветриваем. Практически везде установили санитайзеры и рециркуляторы воздуха.

К слову, в этом году ребятам маски разрешили надевать по желанию, в то время как для наблюдателей, организаторов, педагогов, которые имеют право присутствовать в пункте проведения экзамена в этот день, они строго обязательны.

Есть ещё кое-какие отличия от предыдущего года. К примеру, пересдать экзамен теперь нельзя.

— ЕГЭ является вступительным в высшие учебные заведения, а там, как правило, дают только одну попытку, — поясняет начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина. — Следом за русским языком по массовости идёт обществознание, это уже стало традицией. Заметно увеличилось количество сдающих физику и информатику, последнюю, кстати, тоже пишут в новом формате 24–25 июня. Дети решают задания на компьютерах и высылают их на проверку через интернет, в связи с этим оборудование было обновлено, проведено тестирование разных уровней. Ответы будут отправлены на проверку сразу на уровень федерации, в крае комиссия по этому предмету в текущем году работать не будет.