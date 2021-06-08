Вышел в свет двухтомник об истории Сибири

В краевой библиотеке имени В.Я. Шишкова презентовали двухтомное издание «Страницы истории Сибири». В его подготовке приняли участие краеведы, историки, публицисты и прозаики Сибири.

Фото: Светлана Ермошина

В книгу «Страницы истории Сибири» включены статьи, рассказывающие о грандиозных исторических событиях столетней давности, которые изменили жизнь нашей страны и ход мировой истории. Это октябрьский переворот 1917 года, последующая Гражданская война, крестьянские восстания в Сибири, Русский исход и другие не менее важные события XX века.

В контексте эпохи

Для более глубокого погружения в эпоху и понимания исторического контекста в книгах соседствуют научные статьи, стихи и проза сибирских писателей. События 1917 года на Алтае переданы в том числе глазами очевидцев, а страницы истории Томской губернии описаны в «Хрониках сыщика» — исторической прозе Алексея Челомбитко.

Авторы книг осознанно говорят не об истории в общем смысле, а только о её страницах, ведь в издании собраны лишь отдельные эпизоды, авторский коллектив не берётся за раскрытие сибирской истории во всей её полноте. Однако каждая из «страниц» максимально наполнена фактами, точками зрения, уникальными источниками.

— Это не научное издание, это историко-просветительские книги, — подчёркивает ответственный редактор Виктор Буланичев, публицист, филолог, историк искусств. — Они доступны для чтения и понимания любому читателю. При их составлении мы взяли за основу значимые для нашего государства события и решили их осветить на материале местной истории — как же это всё протекало в Алтайском крае.

К созданию текстов подключился большой коллектив исследователей — краеведов из сельских районов Алтайского края, историков, публицистов и прозаиков Сибири, авторов из Ишима, Тюмени, Анадыря. Так, 97-летняя исследовательница из Анадыря написала о пребывании на Колыме учёного-конструктора Сергея Королёва. В это же издание вошли дневниковые записки монахини Екатерины (Чичериной), строившей Чуйский тракт. Новое видение жизни и деяний Ивана Ползунова изложено в романе «Ваше благородие, господин Ползунов» Евгения Балакина.

Евгений Балакин на презентации двухтомника «Страницы истории Сибири».

Фото: Светлана Ермошина

Судьба человека

Исторические события анализируются не только с точки зрения политики, здесь затрагиваются всевозможные темы — от литературы до спорта. И, конечно, огромный пласт составляют реальные человеческие судьбы.

Священник из Ключевского района отыскал большое количество архивных материалов, которыми поделился с местными исследователями. В главу, написанную автором из этого района, вошли воспоминания человека, который жил здесь в 1920-1930-е годы.

— Человек из бедной крестьянской семьи рассказывает, как тяжело ему пришлось в годы Гражданской войны, как он батрачил на богатых крестьян, как получал образование, вспоминает об эпидемии холеры 1922 года, когда умер отец. Причем описывает всё это с такими деталями и подробностями, которые сейчас мы ни в каких источниках, увы, получить не можем, — сообщает Борис Гуков, обработавший указанные записи.

Двухтомное издание вышло в Бийске в рамках издательской программы «Наследие» Алтайского Демидовского фонда.

Присутствующий на презентации книги митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий дополнил книжные истории собственными воспоминаниями о своем дедушке:

— Он родился в 1883 году, вполне взрослым человеком призван был на Первую мировую. И он попал в крепость Осовец в восточной Польше, тогда это была территория Российской империи, — рассказывает митрополит Сергий. — Вы помните об «атаке мертвецов» — вот в этом полку как раз он служил. Выжил лишь потому, что был не на передовой, а в обозе. Как известно, немцы противостояли в этом сражении и применили газ, поражающий слизистые оболочки. В итоге дедушка почти полностью потерял зрение, не участвовал в Гражданской войне. Я считаю, ему повезло, потому что благодаря потере зрения он не убивал своих. Невзирая на все ужасы, он прожил долгую жизнь.

Фото: Светлана Ермошина

Подобных историй в книге множество. Часть из них открывает неизвестные стороны знаменитых событий.

— О Гражданской войне долгие годы писали только победители, поэтому выпал целый пласт истории, — считает один из авторов двухтомника Анатолий Муравлёв, журналист и исследователь, член Союза писателей, автор книг «Неизвестный Алтай». — В позитивном ключе показывались красногвардейцы и партизаны. Это в значительной степени верно. Так получилось, что Алтай освободили именно партизаны, а не кадровые войска, в декабре 1919 года. И только потом партизан разоружили, ввели ревкомы, арестовали более 1800 человек, по сути, война продолжалась ещё долгое время, когда белогвардейцы уже ушли с Алтая, до 1922-го, а в горах и до 1923 года. Я попытался, сидя в архиве и читая исследовательские книги, участвуя в научно-практических конференциях, разобраться в этой ситуации. К сожалению, не все ещё есть в открытом доступе, лакуны остаются. Например, Ефим Мамонтов возглавлял ту самую партизанскую армию на Алтае, но потом оказался под тотальным контролем спецслужб, и кончина его сопровождается множеством версий. Другой пример: работая над книгой о нашем великом земляке Михаиле Калашникове, я не нашёл его в списках репрессированных. Хотя известно, что его семья, семь человек, в феврале 1930 года была отправлена в ссылку, где Калашников провёл шесть лет. Ни в одном документе этого нет. Но он лично рассказывал о том, что произошло с ним и с его семьёй. Мне удалось обнаружить в архивах только крохи – решения комитета бедноты. Мои коллеги тоже обнаружили любопытнейшие моменты истории края, которые прежде не освещались.