День рождения Пушкина в Барнауле стал поводом для различных встреч, конкурсов и акций

В этом году Пушкинский день пришёлся на воскресенье. Несмотря на выходной, возле памятника поэту по традиции собрались люди, чтобы почитать пушкинские строки, а также узнать имена победителей ежегодного конкурса чтецов «Город читает Пушкина».

Фото: Андрей Чурилов

Свободный микрофон

В год 222-летия Пушкина городской конкурс чтецов проходил в девятый раз и собрал рекордное число участников — 500 человек от 6 до 65 лет. Из них-то и были выбраны сначала финалисты конкурса, а потом и победители. Причём, как заверили сотрудники городских библиотек, имеющие отношение к отбору лучших из лучших, работы были настолько сильными, что в ряде номинаций (в том числе и в призовых) жюри определило по несколько победителей. Однако первое место всё же без колебаний было отдано восьмилетнему Вячеславу Обиходу, прочитавшему совсем недетскую историческую балладу «Песнь о вещем Олеге». К слову, Вячеслав, несмотря на столь юный возраст, в чтецких кругах довольно известен — на его счету немало побед в городских конкурсах. Причём на сцене он выступает с четырёх лет.

— Я люблю не только читать стихи, — признаётся Вячеслав. — Ещё я занимаюсь в музыкальной школе, учусь играть на фортепиано, пою в казачьем хоре. В будущем планирую стать инженером-конструктором — чтобы создавать роботов.

Уже не первый год в день рождения Пушкина к памятнику приезжают представители литературного клуба «Родное слово». Читают они, как правило, фрагменты из «Евгения Онегина», любимые стихи — не только пушкинские строчки, но и сочинения друзей поэта — Кюхельбекера, Пущина, Дельвига. Постоянные участники праздника — авторы монумента на ул. Пушкина, среди которых скульптор Михаил Кульгачёв, архитектор Сергей Боженко, представители завода «Трансмаш», где отливали скульптуру. Кстати, на днях вышла в свет книга «Пушкиниада, или Как это было в Барнауле» одного из авторов идеи создания памятника — Сергея Боженко. По его словам, если над московским и питерским памятником Пушкину скульпторы трудились несколько лет, то наш монумент создали за три года, а отлили за пять месяцев. Это можно расценивать как технологический прорыв и чисто человеческий подвиг.

Победитель конкурса «Город читает Пушкина» — Вячеслав Обиход. Фото: Андрей Чурилов

Победители IX городского конкурса чтецов «Город читает Пушкина»:

I место — Вячеслав Обиход (8 лет),

II место — Александра Клюшникова (11 лет) и Сергей Дюжин (13 лет),

III место — Анастасия Астанина (8 лет) и Ирина Казанцева (32 года).

Дополнительные номинации:

«За сценическое воплощение поэзии А.С. Пушкина» — Алёна Косолапова (7 лет);

«За эмоциональность и артистизм» — Анастасия Мищенко (16 лет);

«За выразительность и глубину проникновения в образ» — Алевтина Павлюченко (33 года) и Валерия Рыжкова (12 лет);

«За точность звучания гражданской темы» — София Суворова (16 лет) и Виктория Шипунова (40 лет);

«За оригинальное прочтение» — Дарья Премина (11 лет) и Златислава Чертенкова (15 лет);

«За любовь к русскому языку» — Оксана Косова (33 года), Арина Шумакова (11 лет) и Екатерина Таловская (10 лет).

Внутренний кодекс

Краевая научная библиотека им. Шишкова посвятила солнцу русской поэзии свою первую встречу в рамках проекта «Открытая библиосреда», сделав акцент на юморе Александра Сергеевича Пушкина. Эту программу здесь готовили ещё к прошлому дню рождения поэта. Но из-за пандемии пришлось перенести её на год. По словам кандидата филологических наук Сергея Манскова, о Пушкине, который по мнению Аполлона Григорьева — «наше всё», можно говорить бесконечно. Причём существует когорта пушкинистов, которые не допускают никакой полемики вокруг имени поэта, чуть ли не приобщая его к лику святых.

— Безусловно, в этом есть резон, — считает Сергей Анатольевич. — Достаточно сказать, что за свою довольно непродолжительную жизнь Пушкин участвовал в 21 дуэли. Но в тех из них, где ему доводилось стрелять, он производил выстрел либо в воздух, либо поверх обидчика (кроме последней, роковой дуэли). То есть в этих делах он придерживался некоего внутреннего кодекса. Познакомиться с Пушкиным поближе и увидеть его без прикрас можно в его переписке с друзьями, а также читая его эпиграммы и экспромты. В качестве одного из примеров остроты ума поэта можно привести случай, когда Пушкин явился к высокопоставленному лицу и застал того валяющимся на диване. И когда от близких этого лица он получил задание сочинить экспромт, Пушкин, не задумываясь, выдал: «Дети на полу, умный — на диване». Лишь после ухода поэта чиновник понял, что заложил в эту, казалось бы, невинную фразу Пушкин: «Детина полуумный на диване».

Отметили день рождения Пушкина и в парке «Лесная сказка», где в рамках литературной гостиной прошёл «Пушкинский бал» при участии студии старинного танца «Северная сторона» и конкурс чтецов.