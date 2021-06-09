Диетолог рассказала, что не нужно пить во время диеты

По словам Натальи Нефёдовой, врача-диетолога, нутрициолога, некоторые напитки способны напрочь перечеркнуть все усилия человека сбросить вес.

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«Если вы отказываетесь от мучного, сладкого, строго ограничиваете себя в еде, но при этом употребляете газированные напитки или алкоголь, то вся диета пойдёт насмарку. Даже те газировки, которые не содержат сахара, будут вредны, поскольку в них могут содержаться сахарозаменители», — пояснила эксперт.

Приверженцы здорового образа жизни предпочитают соки из свежих фруктов. Однако стакан свежевыжатого сока — а это два-три апельсина — тоже калории, просто в жидком виде, предупредила специалист. От пакетированных соков с высоким содержанием сахара вообще стоит отказаться, пишет «Российская газета» со ссылкой на радио Sputnik.