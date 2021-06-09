В Алтайском крае завершается посевная кампания

8 июня министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев подвел итоги посевной, сообщив, что яровой сев выполнен на 98 процентов на 4,5 млн га пашни. Под зерновые и зернобобовые в этом сезоне отведено 3,3 млн гектаров, под технические культуры — 1,2 млн гектаров.

Александр Чеботаев

Фото: Андрей Кравцов

По сравнению с прошлым годом алтайские сельхозтоваропроизводители увеличили посевы масличных культур, которые пользуются высоким спросом у российских перерабатывающих предприятий и импортёров из зарубежных стран.

Сейчас хозяйства края ведут сев гречихи, который также близится к завершению. В этом году посевы гречихи выросли и превысили 500 тысяч га. По этому показателю Алтайский край, крупнейший производитель гречихи, лидирует в стране. Согласно постановлению правительства России введён временный запрет на вывоз из Российской Федерации гречихи и гречневой крупы с 5 июня по 31 августа 2021 года включительно.

— Цель запрета — стабилизация цен на внутреннем рынке. Закупочные цены на гречиху в последние недели снижаются, но они пока вполне комфортны для сельхозтоваропроизводителей.

В данный момент остатки гречихи в крае составляют 50 тысяч тонн, что выше, чем на аналогичную дату прошлого года, и свидетельствует об отсутствии дефицита. Запасов вполне достаточно для обеспечения перерабатывающего сектора до сбора нового урожая, — охарактеризовал ситуация на рынке министр Чеботаев.



По его словам, в эту посевную сложился дефицит влаги практически на всей территории края. В апреле и мае в регионе выпало от 10 до 30 процентов осадков от среднемноголетней нормы. На прошлой неделе повсеместно прошли дожди разной интенсивности, но в Степном Алтае они были небольшими, и там по-прежнему отмечается острый недостаток влаги в почве. На большинстве полей в западной Кулунде наблюдается почвенная засуха. Во многих районах Кулундинской, Приобской и Приалейской зон зафиксированы суховеи. «Как бы то ни было, прогнозы синоптиков на июнь оптимистичные в части осадков. Будем надеяться, что они оправдаются», — обнадёжил Чеботаев.