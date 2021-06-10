Алтайский театр кукол «Сказка» начинает работу в новом здании

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано комитетом по строительству, архитектуре и развитию г. Барнаула 4 июня.

Объект признан соответствующим проектной документации и в нём можно начинать работать, сообщает портал министерства культуры региона. Напомним, двухэтажное здание «Сказки» рассчитано более чем на двести гостей. Кроме основного зала здесь предусмотрен зал в фойе для новогодних и праздничных интермедий и зал для самых юных зрителей, в котором показывают спектакли «Театра на подушках». Стоимость строительства составила 465 млн рублей, средства выделены из краевого бюджета.

Изначально работы должны были завершить летом 2019 года, а первых посетителей принять в сентябре. В ноябре прошлого года именно в этом культурном учреждении собирались с размахом провести всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Однако краевые власти окончание строительства перенесли на декабрь 2019 года. Открыть «Сказку» в минстрое обещали сначала в начале 2020-го, а затем — в ноябре того же года, потом — в марте 2021-го.



В ближайшее время на новой сцене начнутся репетиции первого спектакля для взрослых «Паша» по мотивам рассказов Павла Селукова из книги «Добыть Тарковского», премьера которого состоится 16 сентября. Также, к театральному сезону готовится ещё три премьерных постановки: «Рассказ собаки» Марка Твена, «Человек из Подольска» по пьесе Дмитрия Данилова и спектакль для самых маленьких «Репка».



Торжественная церемония открытия нового здания театра запланирована на 31 августа. А с 1 сентября на новой сцене начнутся показы спектаклей для всех желающих. Приобрести билеты на представления предстоящего театрального сезона можно будет уже в середине июня.

Кстати, здание, созданное ООО «Архитектурная мастерская Тоскина», оказалось настолько интересным, что проект его уже хотят купить несколько регионов Сибири.