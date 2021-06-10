Роспотребнадзор рассказал о вакцинации для тех, кому за 60

Роспотребнадзор рассказал о вакцинации людей, находящихся в зоне особого риска при заболевании коронавирусной инфекцией.

Фото: canva.com

«Вакцинация — один из самых эффективных способов снизить риски тяжёлого течения заболевания, особенно это касается людей старшего возраста», — напомнила пресс-служба Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю.

1. Люди пожилого возраста в зоне особого риска при заболевании коронавирусной инфекцией. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам. Важно сохранить ваше здоровье!

2. Вакцинация — самый надёжный способ защитить вас от тяжёлого течения коронавируса и необратимых последствий.

3. Люди пожилого возраста переносят вакцинацию легко, без побочных эффектов. Это связано с особенностями иммунной реакции организма в вашем возрасте.

4. Прививаться можно даже с различными хроническими заболеваниями, главное, чтобы они не были в фазе обострения. Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.

5. Помните, что полноценный иммунитет формируется не ранее чем через 42–45 дней после первой прививки. Продолжайте соблюдать меры безопасности до выработки антител (избегайте скопления людей, носите маску в общественным местах, часто мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком).